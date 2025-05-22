Έντονες αντιδράσεις από τα τουρκικά ΜΜΕ προκάλεσε - μέχρι στιγμής - το μήνυμα στην Τουρκία να άρει το casus belli αν θέλει να συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, που έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο πρωθυπουργός σήμερα προανήγγειλε ότι αυτό θα το θέσει κατ' ιδίαν στον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν στην αμέσως επόμενη συνάντησή τους, ξεκαθαρίζοντας ότι για να μπορέσει η ΕΕ να συνάψει οποιαδήποτε αμυντική συμφωνία με τρίτο κράτος απαιτείται η ομοφωνία όλων.

Για σκανδαλώδες αίτημα Μητσοτάκη, κάνει λόγο η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Türkiye. Στοχοποίησε την Εθνοσυνέλευση, γράφει χαρακτηριστικά και λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια σκανδαλώδη δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στα αμυντικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστήριξε ότι η Τουρκία θα πρέπει να καταργήσει την απόφαση για το casus belli, προσθέτει ενδεικτικά, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Παρόμοια δημοσιεύματα καταγράφονται και σε αντιπολιτευόμενες εφημερίδες που λένε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την άρση του casus belli για τα 12 μίλια. Σημειώνεται πως πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας χωρίς ωστόσο τίποτα να αναφέρει σχετικά με το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την Ελλάδα.

Πηγές Υπουργείου Άμυνας για την Ευρωάμυνα: Θα αποτύχουν οι προσπάθειες να αγνοηθεί ο ρόλος της Τουρκίας

Εντωμεταξύ πηγές από το υπουργείο Άμυνας τονίζουν τη σημασία που έχει η Τουρκία να μπει στο «παιχνίδι» της ευρωάμυνας.

«Οι προσπάθειες να αγνοηθεί ο κρίσιμος ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή της και η σημασία της για την ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. H Toυρκία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας με την αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία, τους σημαντικούς ρόλους στην επίλυση περιφερειακών κρίσεων και τον ισχυρό στρατό», υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά πηγές του υπουργείου Άμυνας.

Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλυτικά

Οι Τούρκοι να βγάλουν από το τραπέζι το casus belli

«Είναι τριάντα χρόνια από τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο casus belli. Έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από τραπέζι. Είναι κάτι το οποίο θα πω πια και στον πρόεδρο Ερντογάν... Δεν γίνεται από τη μία να διεκδικείς να μπεις σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και από την άλλη να εξακολουθεί να υπάρχει μία απόφαση η οποία απειλεί ουσιαστικά μία ευρωπαϊκή χώρα, εάν κάνει κάτι που έχει νόμιμο δικαίωμα να κάνει.», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

Με αφορμή το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ''SAFE'', με το οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να μπει στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα είναι σε εξέλιξη ένας διπλωματικός πυρετός.

Η Αθήνα εξαρχής επιδίωξε την ενσωμάτωση δικλίδων ασφαλείας για τον αποκλεισμό της Άγκυρας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες στο τελικό κείμενο εκτός από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών προβλέπεται η δυνατότητα για τις υπό ένταξη χώρες, τις υποψήφιες χώρες καθώς και τρίτες χώρες με τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας.

Στα πλαίσια του ''SAFE'' υπάρχει πρόβλεψη ότι μπορεί να επιτευχθεί συνεργασία και με τρίτες χώρες. Υπάρχει όμως και πρόβλεψη που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς.. Για να μπορέσει οποιαδήποτε συμφωνία με τρίτος κράτος - μέλος υποψήφιο εν προκειμένω, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών, ομοφωνία.... Αν η Τουρκία επιθυμεί να μπει στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ευρωπαϊκής άμυνας θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και προβληματισμοί, οι δικαιολογημένοι και της Ελλάδας και της Κύπρου».

Σημειώνεται πως πιθανότατα εντός του Ιουλίου αναμένεται να λάβει χώρα το επόμενο ανώτατο συμβούλιο Συνεργασίας και η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας.

Πρέπει να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία

«Και εγώ επιμένω ότι αυτές οι συναντήσεις είναι χρήσιμες.Πρώτον γιατί μας επιτρέπει να έχουμε έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και παράλληλα μας επιτρέπει να χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίες και συνεργασίας σε τομείς όπως οικονομία και μετανάστευση», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

