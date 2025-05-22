Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με την Επίτροπο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της ΕΕ, Maria Luís Albuquerque.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η σημασία της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τις επιχειρήσεις κάθε κλάδου και μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, αλλά και για την ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των Ευρωπαίων πολιτών, μέσα από τη βελτίωση των επιλογών για τις αποταμιεύσεις τους.

Ανταλλάγησαν ακόμη απόψεις για ζητήματα αρμοδιότητας της Επιτρόπου, την κατεύθυνση των πρωτοβουλιών της οποίας στηρίζει η Ελληνική Κυβέρνηση.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και η Επίτροπος είχαν τον ακόλουθο διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πραγματικά που είστε εδώ. Συναντιόμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και δύσκολη στιγμή για την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά. Καταρχάς, θα ήθελα απλώς να αναφέρω πόσο υποστηρικτικοί είμαστε ως προς τις πρωτοβουλίες που αναλάβατε για την οριστική επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, όπως μετονομάστηκε η Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Maria Luís Albuquerque: Η οποία έχει επεκταθεί.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, έχει επεκταθεί. Πάντα πίστευα ότι αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την Ευρώπη συνολικά, ένα ζήτημα που εξετάζει εκτενώς η έκθεση Draghi, μια πρωτοβουλία την οποία η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως.

Θα έχετε επίσης την ευκαιρία με τον Υπουργό και την ομάδα μας να δείτε την πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία συνολικά, τη σημαντική βελτίωση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας του τραπεζικού τομέα, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά στη διοχέτευση περαιτέρω κεφαλαίων προς την πραγματική οικονομία, είτε πρόκειται για το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, είτε ώστε να ενθαρρυνθούν οι τράπεζες να χορηγούν περισσότερα στεγαστικά δάνεια, να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, να μειώσουν τις χρεώσεις που επιβάλλουν στους πελάτες.

Είμαι βέβαιος ότι θα έχετε γεμάτο πρόγραμμα, αλλά τουλάχιστον συναντιόμαστε σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της τα δύσκολα χρόνια. Αυτό κάνει και τη δική σας ζωή ευκολότερη, υποθέτω.

Maria Luís Albuquerque: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είναι πράγματι χαρά μου να βρίσκομαι στην Ελλάδα σε αυτή την επίσημη επίσκεψη, όπως και στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Θεωρώ ιδιαίτερα ευχάριστο να βρίσκομαι ξανά εδώ, διότι την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, το 2016, όπως και πιο πριν, ήταν στο αποκορύφωμα της κρίσης. Περάσαμε κοινές δυσκολίες τότε. Επομένως, είναι καλό να βλέπω την ανάκαμψη της οικονομίας, πώς τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πολύ θετικά, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα, διότι οι προκλήσεις ήταν πραγματικά πολύ μεγάλες.

Είμαι επίσης πολύ ευγνώμων για τη στήριξή σας στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Γνωρίζουμε, Κυριάκο (Πιερρακάκη), πόσο δύσκολο θα είναι να εγκρίνουμε ορισμένα από τα μέτρα στο Συμβούλιο, αλλά βασίζομαι στη στήριξή σας για να προχωρήσουμε, διότι είναι πραγματικά ιδιαίτερα σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία να μπορούμε να απελευθερώσουμε το δυναμικό, το ανεκμετάλλευτο δυναμικό που υπάρχει εξαιτίας του κατακερματισμού των αγορών μας.

Είμαι πολύ αισιόδοξη ότι αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να επιτύχουμε περισσότερα ως προς τις κεφαλαιαγορές, στην ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και συνολικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μας, διότι αυτός είναι τελικά ο στόχος.

