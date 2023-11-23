Λογαριασμός
Συνάντηση Μελόνι - Χριστοδουλίδη - Ενδιαφέρον της Ρώμης για τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο από Λάρνακα προς Γάζα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις διμερείς σχέσεις, στη συνεργασία των δυο χωρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού

Χριστοδουλίδης

Μια ώρα και σαράντα λεπτά διήρκεσε η συνάντηση του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης, Παλάτσο Κίτζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θερμό κλίμα και κατά τη διάρκεια της συζήτησης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις διμερείς σχέσεις, στη συνεργασία των δυο χωρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και στην ανάγκη συντονισμού τους.

Ο κύριος Χριστοδουλίδης παρουσίασε στην Ιταλίδα πρωθυπουργό την κυπριακή πρόταση για θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο από τη Λάρνακα προς τη Γάζα. Η Τζόρτζια Μελόνι έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι θα μπορούσε να πάρει μέρος στην όλη ανθρωπιστική πρωτοβουλία και η χώρα της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

