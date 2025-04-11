Του Γιάννη Ανυφαντή

Μετά από τις τέσσερις θυελλώδεις συνεδριάσεις της προανακριτικής επιτροπής – που συστάθηκε προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Χρήστου Τριαντόπουλου – η Ολομέλεια σήμερα αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η μετάβαση στην επόμενη φάση, αυτή της δίωξης του Χρήστου Τριαντόπουλου για πλημμέλημα, δεν θα γίνει «αναίμακτα», καθώς το κλίμα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι εκρηκτικό, γεγονός που προοιωνίζεται μία «πολεμική» συνεδρίαση στην Ολομέλεια. Στις 09.00 το πρωί θα εισαχθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης το πόρισμα της προανακριτικής - μετά την έγκρισή του τη Δευτέρα μόνο από τους βουλευτές της πλειοψηφίας – που καταλήγει στα συμπεράσματα πως «το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό (…) κρίνεται ως απολύτως επαρκές υλικό προκειμένου (…) να προταθεί στην Ολομέλεια η άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του κ. Τραντόπουλου». Μάλιστα στο πόρισμα επισημαίνει πως «η επιτροπή καταλήγει στο ανωτέρω συμπέρασμα, ανεξαρτήτως της βούλησης του ιδίου να οδηγηθεί το συντομότερο δυνατό στον φυσικό δικαστή».

Η αντίθεση μεγάλου μέρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης με την επίσπευση των διαδικασιών της προανακριτικής, καταγγέλλοντας την πλειοψηφία για «κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος που υπηρετεί την σκοπιμότητα της συγκάλυψης και της προστασίας του κ. Τριαντόπουλου» αναμένεται να οδηγήσει σε μαζικές αποχωρήσεις από την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, καθώς κατά πληροφορίες, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και Νίκη, δεν θα συμμετέχουν στη συζήτηση και κατ΄ επέκταση στη μυστική ψηφοφορία. Την κυβέρνηση στη συνεδρίαση αναμένεται να εκπροσωπήσει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ενώ το παρών στη διαδικασία θα δώσουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ, της Πλεύσης Ελευθερίας και των Σπαρτιατών. Άγνωστο πάντως παραμένει, αν θα λάβει το λόγο o Χρήστος Τριαντόπουλος.

Η συνεδρίαση στην Ολομέλεια θα κορυφωθεί με τη μυστική ψηφοφορία το βράδυ της Παρασκευής επί της έγκρισης ή μη της παραπομπής του πρώην υφυπουργού στον φυσικό δικαστή, κάτι που απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Υπενθυμίζεται πως μετά την έγκριση του αιτήματος στην Ολομέλεια, όλες τις ανακριτικές πράξεις αναμένεται ν’ αναλάβει το Δικαστικό Συμβούλιο (αποτελούμενο από 3 Αρεοπαγίτες και 2 δικαστές από το ΣτΕ που προκύπτουν μετά από κλήρωση) που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

Πηγή: skai.gr

