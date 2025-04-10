Γερμανία: Συνασπισμό επανεκκίνησης υπόσχεται ο Μερτς

Επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις, αλλά και «συμμάζεμα» οι άξονες της κυβέρνησης, που αναμένεται αρχές Μαΐου.Λευκός καπνός σήμερα από το Βερολίνο, καθώς έπειτα από διαπραγματεύσεις εβδομάδων Χριστιανική Ένωση και SPD κατέληξαν σε συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης, την οποία παρουσίασαν στη μεσημεριανή συνέντευξη Τύπου οι επικεφαλής της Ένωσης CDU/CSU και του SPD. Στις αρχές Μαΐου και αφ' ότου θα έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες εσωκομματικές διεργασίες, ο επικεφαλής της CDU, Φρίντριχ Μερτς, αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του ως ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας.



Μερτς: Έχουμε ένα ισχυρό σχέδιο για το μέλλον

Στη συνέντευξή Τύπου για την παρουσίαση της συμφωνίας ο Μερτς στάθηκε ιδίως στις τεταμένες γεωπολιτικές συνθήκες. «Τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό» ασκήθηκαν μεγάλες πιέσεις από δυνάμεις που δεν ήταν «μαζί μας, αλλά εναντίον μας», τόνισε ο εν αναμονή καγκελάριος, κάνοντας ειδική μνεία στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αλλά και στα πακέτα δασμών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.Παρ’ όλα αυτά «έπειτα από σκληρή δουλειά έχουμε ένα ισχυρό σχέδιο», προσέθεσε ο Μερτς, το οποίο αποτελεί ένα «ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα» προς τους πολίτες της Γερμανίας και την ΕΕ. «Η Γερμανία αποκτά μία ισχυρή και ικανή κυβέρνηση», η οποία θα προβεί στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, με σκοπό να καταστήσει τη Γερμανία πιο ασφαλή και οικονομικά ισχυρότερη. «Η Ευρώπη μπορεί να βασιστεί στη Γερμανία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μερτς.«Ζούμε σε πραγματικά ιστορικούς καιρούς», όπου η ειρήνη δεν είναι δεδομένη όπως παλαιότερα, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του SPD, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Ωστόσο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων «καταφέραμε να χτίσουμε γέφυρες», πράγμα απαραίτητο ενόψει και της κοινωνικής πόλωσης. «Επενδύουμε στις υποδομές, την ασφάλεια και το μέλλον», τόνισε ακόμη ο πολιτικός του SPD.Ο δε Μάρκους Ζέντερ (CSU) υπογράμμισε πως, αν και «κάθε πρόταση, κάθε λέξη, κάθε κόμμα αυτού του κειμένου είναι καθαρή πολιτική», η συμφωνία αποτελεί «μία απάντηση στα προβλήματα της εποχής μας».Η έτερη πρόεδρος του SPD, Σάσκια Έσκεν, εστίασε τέλος στο ειδικό ταμείο επενδύσεων για τις υποδομές, το κλίμα και τη χαλάρωση του χρεόφρενου για την άμυνα. Με αυτά «θέσαμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να βελτιώσουμε την άμυνα της χώρας μας και να την εκσυγχρονίσουμε μεθοδικά». Οι επενδύσεις θα πρέπει να προχωρήσουν τώρα «λογικά, γρήγορα και αποτελεσματικά», δήλωσε η Έσκεν, ανακοινώνοντας ακόμη σημαντικές επενδύσεις στην προστασία του κλίματος και τις απαραίτητες για αυτήν τεχνολογίες.Συμφωνία για τον διαμοιρασμό των υπουργείωνΣτα πλαίσια των διαφωνιών σχετικά με την πολιτική που θα χαράξει η επόμενη κυβέρνηση στα φλέγοντα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Γερμανία, όπως στην εξωτερική πολιτική και την ενίσχυση της άμυνας, υπήρχε για καιρό διαμάχη και αναφορικά με τον διαμοιρασμό των υπουργείων.Όπως ανέφεραν πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων ήδη από νωρίς σήμερα, η CDU θα αναλάβει εκ νέου το Υπουργείο Εξωτερικών, για πρώτη φορά εδώ και 60 χρόνια, ενώ τα Υπουργεία Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Αμύνης θα αναλάβουν οι Σοσιαλδημοκράτες.Ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας της CDU, Κάρστεν Λίνενμαν, θα ηγηθεί του Υπουργείου Οικονομίας, το Υπουργείο Εσωτερικών θα πάει στην CSU, ενώ πιθανότερος επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών μοιάζει να είναι ο Γιόχαν Βάντεπουλ της CDU, ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.Όσον αφορά τα υπουργεία που θα αναλάβουν οι Σοσιαλδημοκράτες, υπουργός Οικονομικών θα είναι ο πρόεδρος του SPD, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ενώ ο Μπόρις Πιστόριους και η Σβένια Σούλτσε, υπουργοί Αμύνης και Ανάπτυξης στην προηγούμενη κυβέρνηση αντιστοίχως, αναμένεται να διατηρήσουν τις θέσεις τους.Συνολικά το SPD πρόκειται να αναλάβει επτά υπουργεία, η CDU έξι και η CSU τρία.Απίθανη μία μεγάλη φορολογική μεταρρύθμισηΌσον αφορά την οικονομική πολιτική της χώρας, όπου η Χριστιανική Ένωση υποσχέθηκε προεκλογικά σαφή αλλαγή πορείας, τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει έντονη συζήτηση ιδίως γύρω από το ενδεχόμενο μίας μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης – προκειμένου η Γερμανία να καταστεί πιο ελκυστική ως επιχειρηματική και επενδυτική τοποθεσία μέσω της μείωσης της φορολογίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες. Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες, τα μέχρι τώρα στοιχεία καταδεικνύουν πως η νέα κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε μία μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση.Ως εκ τούτου δεν είναι απίθανο οι Χριστιανοδημοκράτες να αθετήσουν ορισμένες από τις προεκλογικές τους υποσχέσεις. Τις τελευταίες μέρες μάλιστα ο επικεφαλής της CSU, Μάρκους Ζέντερ, έχει δηλώσει κατ' επανάληψη πως δεν θα αυξηθεί η φορολογία – μία τοποθέτηση που το SPIEGEL εκλαμβάνει ως μία προπαρασκευαστική επικοινωνιακή καμπή από πλευράς Χριστιανικής Ένωσης.Βεβιασμένη η συμφωνία;Ειδικοί και αναλυτές εκφράζουν πάντως την ανησυχία πως η συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης και τον διαμοιρασμό των υπουργείων ενδέχεται να έχει ασθενή θεμέλια.Πολλοί επισημαίνουν πως οι διαπραγματεύσεις πιθανώς να επισπεύστηκαν ελέω των γεωπολιτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει τόσο η Γερμανία ειδικώς, όσο και η ΕΕ γενικώς -κάτι που παραδέχτηκε ουσιαστικά και ο Μερτς κατά τη συνέντευξη Τύπου. Με την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου και τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ από τη μία πλευρά, τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται από την άλλη και την Ευρώπη στη μέση να προσπαθεί να αντεπεξέλθει, η γερμανική πολιτική ηγεσία ένιωσε μάλλον την ανάγκη να καταλήξει σε συμφωνία το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου η νέα κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά της και… να στρωθεί στη δουλειά – και όλα αυτά τη στιγμή που ο κίνδυνος από την Ακροδεξιά μοιάζει μεγαλύτερος από ποτέ για τη Γερμανία, μιας και για πρώτη φορά στην ιστορία η AfD βρίσκεται στην κορυφή σημερινής δημοσκόπησης του ινστιτούτου Ipsos, προσπερνώντας κατά 1% τους Χριστιανοδημοκράτες.Μένει να φανεί το κατά πόσο η νέα κυβέρνηση αφ' ενός μεν θα τηρήσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις, αφ' ετέρου δε θα αποδειχθεί «ανθεκτική» ενώπιον των προκλήσεων. Το σίγουρο πάντως είναι πως εκ πρώτης όψης φαίνεται ως μία κυβέρνηση συμβιβασμών και ως εκ τούτου λεπτών ισορροπιών, η οποία θα κληθεί να αναλάβει τα ηνία της Γερμανίας σε ένα άκρως απαιτητικό διεθνές πλαίσιο.Πηγές: tagesschau, SPIEGEL, RND, zdf

