Προανακριτική: Υπερψηφίστηκε η απευθείας παραπομπή Τριαντόπουλου - Τι ανέφερε στο υπόμνημά του

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σχεδόν 2,5 ώρες διήρκησε η τρίτη και προτελευταία συνεδρίαση της προανακριτικής επιτροπής, με τα κόμματα να έχουν διορία έως τις 4 Απριλίου, προκειμένου να καταθέσουν τις πορισματικές τους θέσεις.

Νωρίτερα, η πλειοψηφία αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της - μετά και το υπόμνημα του Χρ. Τριαντόπουλου - αποφάσισε την ολοκλήρωση των εργασιών της ορίζοντας προθεσμία για τη σύνταξη πορίσματος.

Το θέμα της κλήσης μαρτύρων δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Επιπλέον, απορρίφθηκε και το αίτημα της Μαρίας Καρυστιανού για παράσταση πολιτικής αγωγής.

Στις 7 Απριλίου τα κόμματα θα δώσουν το ραντεβού στην προανακριτική, προκειμένου να συζητηθεί το πόρισμα και ακολούθως το λόγο θα έχει η Ολομέλεια.

Το πόρισμα Τριαντόπουλου

Με το υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα στην προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη ο βουλευτής Χρήστος Τριαντόπουλος επιμένει στην αθωότητά του και ζητά να παραπεμφθεί η υπόθεσή του στην τακτική δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, σημειώνει:

«1. Με την υπ' αριθ. 2°/20-3-2025 κλήση της Επιτροπής σας κλήθηκα σε παροχή εξηγήσεων στην υπό διενέργεια προκαταρκτική εξέταση, ως ύποπτος ενδεχόμενης τέλεσης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), το οποίο ερευνάται εάν τέλεσα από τις 3 έως τις 6-3-2023, ήτοι σε χρόνο που έφερα την ιδιότητα του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ.

2. Επί του θέματος επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά ότι είμαι αθώος και ότι ουδεμία αξιόποινη ή/και παράνομη πράξη διέπραξα, της παράβασης καθήκοντος ή οποιαδήποτε άλλη, στις 3 έως 6-3-2023 ή οποτεδήποτε άλλοτε. Αναφέρομαι, δε, καθ' ολοκληρίαν στην προηγηθείσα από 18-3-2025 επιστολή μου προς τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής σας.

3. Σε συνέχεια, λοιπόν, της ως άνω επιστολής μου, δηλώνω και διά του παρόντος ότι επιθυμώ η υπόθεσή μου να αχθεί στην τακτική Δικαιοσύνη, έτσι ώστε αυτή να αξιολογηθεί από τους φυσικούς Δικαστές μου.

Μετά τιμής, Χρήστος Γ. Τριαντόπουλος Βουλευτής Μαγνησίας - Νέα Δημοκρατία».

Αποχώρησαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Νίκη

Σημειώνεται πως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν και απέχουν από τη διαδικασία συζήτησης του υπομνήματος. Σε δήλωσή του ο βουλευτής του κόμματος, Γιώργος Γαβρήλος ανέφερε πως: «Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ παραβιάζει το Σύνταγμα, το νόμο περί ευθύνης υπουργών και βάζει κίνδυνο ακυρότητας για την υπόθεση Τριαντόπουλου. Αποκλείει συνειδητά και για πολιτικούς λόγους την κλήση μαρτύρων».

Με τη σειρά του και ο Γιώργος Παπαηλιού είπε: «Είναι προφανές ότι η πλειοψηφία προωθεί και ολοκληρώνει την επιχείρησή συγκάλυψης η οποία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται όχι μέσω μεθοδεύσεων αλλά με το έτσι θέλω. Σήμερα ο πρόεδρος… δεν επέτρεψε να προηγηθεί καν ψηφοφορία για την εξέταση των μαρτύρων όπως επιβάλλεται και προβλέπεται δικονομικά και για αυτόν τον λόγο αποχωρήσαμε από την συζήτηση επί του υπομνήματος».

Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν από την ανάγνωση του Υπομνήματος του κ. Χρ. Τριαντόπουλου και η Νέα Αριστερά και η Νίκη.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος, αποχωρώντας κατήγγειλε τη στάση της ΝΔ και τους χειρισμούς του προέδρου της Επιτροπής,Παναγή Καππάτου, σημειώνοντας ότι οι μεθοδεύσεις αυτές οδηγούν σε απαλλαγή τον κ. Τριαντόπουλο.

Ο βουλευτής της Νίκης Τάσος Οικονομόπουλος, αποχώρησε και αυτός από τη συνεδρίαση καταγγέλλοντας όπως δήλωσε «θεσμική εκτροπή από την πλειοψηφία της ΝΔ».

ΠΑΣΟΚ: Το μονοσέλιδο Τριαντόπουλου είναι απόδειξη κυνισμού και δειλίας

Σφοδρή κριτική ασκούν και πηγές του ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως: «Η σημερινή στάση του κ. Τριαντόπουλου, ο οποίος δεν προσήλθε στην προανακριτική επιτροπή αλλά έστειλε ένα μονοσέλιδο υπόμνημα με τρεις παραγράφους, στο οποίο ισχυρίζεται ότι είναι αθώος, είναι μια πράξη ωμής σκοπιμότητας και δειλίας. H νομιμότητα καταστρατηγείται, οι θεσμοί παρακάμπτονται και προκύπτει ένα καίριο ζήτημα. Αν η κυβερνητική πλειοψηφία πιστεύει ότι ο κ. Τριαντόπουλος δεν έχει καμία ευθύνη, όπως άλλωστε και ο ίδιος ισχυρίζεται, αλλά παρ´ όλα αυτά αποφασίσει να του ασκήσει ποινική δίωξη, τότε διαπράττεται κατάχρηση εξουσίας. Οφείλει να εξηγήσει με ποια νομική βάση στέλνει στο δικαστικό συμβούλιο, έναν αθώο».

Και επισημαίνουν οι ίδιες πηγές: «Το Σύνταγμα υποχρεώνει τη Βουλή να ερευνήσει την υπόθεση, δεν παρέχει ευχέρεια στον Υπουργό να αποφασίζει τα στάδια της διαδικασίας. Η παραίτηση του κ. Τριαντόπουλου από τα δικαιώματά του ενώπιον της επιτροπής δεν μπορεί να στερήσει την επιτροπή από τις αρμοδιότητές της. Αντίθετα, η εξέταση κρίσιμων νέων στοιχείων, όπως το email του κ. Τριαντόπουλου, καθιστά επιβεβλημένη τη συνέχιση της διαδικασίας και την εξέταση μαρτύρων. Γι’ αυτό και καταθέσαμε κατάλογο μαρτύρων που πρέπει να κληθούν ενώπιον της προανακριτικής επιτροπής. Η προσβολή των θεσμικών διαδικασιών, η κυβερνητική στρατηγική αποφυγής λογοδοσίας και η συγκάλυψη συνεχίζονται».

Πηγή: skai.gr

