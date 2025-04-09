Την Παρασκευή στην Ολομέλεια το πόρισμα της Προανακριτικής για την παραπομπή Τριαντόπουλου

Η συζήτηση επί του πορίσματος της προανακριτικής επιτροπής για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το πρωί της Παρασκευής 11 Απριλίου.

Στο τέλος στης συνεδρίασης θα ληφθεί απόφαση με μυστική ψηφοφορία για την οριστική παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στον Δικαστικό Συμβούλιο.

Το πόρισμα της επιτροπής

Υπενθυμίζεται πως στο πόρισμα της πλειοψηφίας που υπερψηφίστηκε, αναφέρονται στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων τα εξής:

"Ήδη έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας και εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 43/2024 Εισαγγελική Διάταξη, η οποία αρχειοθέτησε την μηνυτήρια αναφορά για σειρά μη πολιτικών προσώπων και διαβιβάζοντας τον φάκελο στη Βουλή για τον ελεγχόμενο υφυπουργό και στη συνέχεια η υπ’ αριθμ. 69/2024 Εισαγγελική Διάταξη της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας άσκησε ποινική δίωξη σε τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα.

Το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό, που αναφέρθηκε στην παρούσα, κρίνεται ως απολύτως επαρκές υλικό προκειμένου να καταλήξει η επιτροπή, αξιολογώντας το, ότι συντρέχουν οι όροι που απαιτεί ο νόμος στη παρούσα φάση για να προταθεί στην Ολομέλεια η άσκηση της ποινικής δίωξης και δεν καθίσταται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κ. Τραντόπουλου για παροχή διευκρινήσεων, δεδομένου ότι ήδη εκλήθη σε παροχή εξηγήσεων, κλήση στην οποία και ανταποκρίθηκε.

Η επιτροπή συνεπώς κρίνει ότι το συγκεντρωθέν υλικό και οι σκέψεις που αναπτύσσονται στην Εισαγγελική Διάταξη είναι επαρκείς και δεν χρειάζεται να προβεί σε άλλες πράξεις.

Κατά συνέπεια, τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στην Εισαγγελική Διάταξη και οδήγησαν στην νομική τους υπαγωγή, όπως αναφέρεται στη διάταξη και οδήγησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης στα τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο κρίνεται ότι συνιστούν τις ενδείξεις που απαιτεί ο νόμος και για την άσκηση ποινικής δίωξης στον ελεγχόμενο υφυπουργό.

Η Επιτροπή καταλήγει στο ανωτέρω συμπέρασμα, ανεξαρτήτως της βούλησης του ιδίου να οδηγηθεί το συντομότερο δυνατό στον φυσικό δικαστή. Ανεξαρτήτως αυτού, η Επιτροπή προτείνει την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (αρ. 259 ΠΚ) αποκλειστικά και μόνο από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό και τις εκδοθείσες Εισαγγελικές Διατάξεις. Κατόπιν τούτου προτείνουμε την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα του άρθρου 259 ΠΚ αναφερόμενοι στα πραγματικά περιστατικά και στη νομική υπαγωγή αυτών όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 43/2024 Εισαγγελική Διάταξη".

