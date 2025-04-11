Η ατζέντα Μητσοτάκη με ορίζοντα εκλογές το 2027

Της Δώρας Αντωνίου

Ένας τρίμηνος κύκλος, με κυρίαρχο στην πολιτική ατζέντα το ζήτημα των Τεμπών, ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμενόμενη παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου από την Ολομέλεια της Βουλής στο Δικαστικό Συμβούλιο. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι μετά από αυτό και σε συνέχεια των τελευταίων εξελίξεων, όσον αφορά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, η συζήτηση για τα Τέμπη θα περάσει σε δεύτερη μοίρα, αφήνοντας ελεύθερο πεδίο για ανάληψη άλλων πολιτικών πρωτοβουλιών. Στόχος, ασφαλώς, είναι να επιτευχθεί η ανάταξη των δημοσκοπικών ποσοστών, τα οποία το τελευταίο τρίμηνο υποχώρησαν σημαντικά.

Τα μηνύματα από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι ενθαρρυντικά. Μπορεί να μην καταγράφεται εντυπωσιακή διόρθωση, ωστόσο η ανάσχεση της δημοσκοπικής υποχώρησης θεωρείται ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Η στρατηγική της κυβερνητικής ηγεσίας είναι σαφής. Να θέσει ξεκάθαρα διλήμματα, καθώς θεωρεί ότι διατηρεί ισχυρό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων, όταν η συζήτηση έρχεται στην παραγωγή πραγματικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, αλλά και σε σχέση με την θέση και την προοπτική της χώρας σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο πρωθυπουργός αξιοποίησε τη χθεσινή παρουσία του στο Φόρουμ των Δελφών και τη συνομιλία με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Robert D. Kaplan, για να στείλει μια σειρά από μηνύματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο εσωτερικό πολιτικό περιβάλλον και προφανώς με δεδομένη τη δημοσκοπική άνοδο της Πλεύσης Ελευθερίας αλλά και της Ελληνικής Λύσης, επισήμανε ότι «το φάντασμα του λαϊκισμού είναι πάντα παρόν». Όπως πρόσθεσε, η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη και αυτό δίνει χώρο για να αναδυθούν ξανά λαϊκιστικές φωνές, καθώς «έχω την αίσθηση ότι μερικές φορές τείνουμε να ξεχνάμε τι συνέβη πριν από δέκα χρόνια».

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε το πλαίσιο μέσα στο οποίο η κυβέρνηση θα κινηθεί: «Είμαι βέβαιος ότι όσο εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις μας, όσο αυξάνουμε τους μισθούς και τις θέσεις εργασίας θα έχουμε ακόμη καλύτερες ημέρες μπροστά μας γιατί είμαστε σε μία ισχυρή δημοσιονομική θέση, την οποία πλέον αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης. Όσο κάνουμε όλα τα παραπάνω και παραμένουμε ταπεινοί έχουμε μία πολύ καλή ευκαιρία να κερδίσουμε τις εκλογές του 2027», υπογράμμισε. Και έθεσε την παράμετρο της διαφοράς ανάμεσα στις δημοσκοπικές απαντήσεις και την πραγματικότητα των εκλογών, τονίζοντας ότι οι πολίτες τη μέρα που θα πάνε στην κάλπη θα σκεφτούν τι είναι καλύτερο γι’αυτούς, επισημαίνοντας και την παράμετρο της πολιτικής σταθερότητας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, βεβαίως, και στο μεγάλο ζήτημα των ημερών, την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών, και χαρακτήρισε «παράθυρο ευκαιρίας» το περιθώριο των 90 ημερών αναστολής της εφαρμογής του μέτρου, όσον αφορά την Ευρώπη. Όπως είπε, Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν την ευκαιρία να διαπραγματευθούν μια αμοιβαία επωφελή λύση και πρόσθεσε ότι «ένας παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος θα έχει δραματικές συνέπειες για κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ». Επανέλαβε, επίσης, ότι δεν έχει νόημα η επιβολή δασμών σε προϊόντα όπως οι ελιές και το λάδι.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις σχέσεις με την Τουρκία, λέγοντας ότι η βασική γεωπολιτική διαφορά της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών παραμένει, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας ή ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος, φέρνοντας το παράδειγμα της χορήγησης βίζας σε Τούρκους που επισκέπτονται τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο πρωθυπουργός μίλησε, επίσης, για τις στενές σχέσεις της Ελλάδας με μια σειρά από χώρες της περιοχής, όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος, αλλά και για τη σημασία που έχει το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί αξιόπιστο συνομιλητή με όλες τις πλευρές στο σύνθετο γεωπολιτικό τοπίο της ευρύτερης περιοχής. Χαρακτήρισε, τέλος, στρατηγική τη σχέση με τις ΗΠΑ.

