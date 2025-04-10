Σε υψηλά ποσοστά βρίσκεται η δυσαρέσκεια των πολιτών λόγω του κόστους ζωής και τις δυσκολίες στην πραγματική οικονομία, όπως αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis για λογαριασμό του Mega.

Παρόλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα, αν και με χαμηλά ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου (27,3%), με την Πλεύση Ελευθερίας να παρουσιάζει μία σταθεροποίηση στη 2η θέση, με 15%, τη στιγμή που η κεντροαριστερά εμφανίζει μία κατακερματισμένη εικόνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, πάνω από το 50% των πολιτών εμφανίζεται δυσαρεστημένος από την οικονομική του κατάσταση και τις πιέσεις που δέχεται κυρίως λόγω της ακρίβειας. Τα ποσοστά δε, είναι αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, κάτι που, σύμφωνα με την έρευνα, αναδεικνύει και την τάση που επικρατεί.

Πηγή: skai.gr

