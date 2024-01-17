Της Πηνελόπης Γκάλιου

Σε ήπιους τόνους, χωρίς εξάρσεις και ευθείες αντιπαραθέσεις, αλλά με πολλούς από τους νεοδημοκράτες βουλευτές να διατηρούν τις επιφυλάξεις και τον προβληματισμό τους, ολοκληρώθηκε η διήμερη διαδικασία ενημέρωσης των βουλευτών της ΝΔ επί του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ο απολογισμός, παρότι κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς και ο "λογαριασμός" θα πιστωθεί μετά την ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου στη Βουλή, φαίνεται να μην καταγράφει θεαματική ανατροπή προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Διαφωνούντες, προβληματισμένοι και υποστηρικτές της ρύθμισης για τα ομόφυλα ζευγάρια, περισσότεροι από 60 βουλευτές της ΝΔ, πέρασαν για δεύτερη ημέρα το κατώφλι των κεντρικών γραφείων της ΝΔ στην οδό Πειραιώς για την ενημέρωση του δεύτερου γκρουπ γαλάζιων βουλευτών. Το κλίμα τόσο κατά την προσέλευση των βουλευτών όσο και στο εσωτερικό, έδειξε ότι όλες οι πλευρές "κράτησαν τις δυνάμεις τους" καθώς φαίνεται ότι εκείνοι που διαφωνούν κάθετα με το νομοσχέδιο επιμένουν στη θέση τους, όπως και οι υποστηρικτές, όπως ήταν αναμενόμενο. Η μόνη "ρευστή δεξαμενή" φαίνεται να είναι εκείνη των βουλευτών που είχαν επιφυλάξεις και μετά την ενημέρωση, κάποιες από αυτές κάμφθηκαν, όχι όμως και στο σύνολό τους.

Παρά τις εξηγήσεις και διευκρινήσεις που δόθηκαν για την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση, τόσο από τον Υπουργό Επικρατείας Άκης Σκέρτσο, όσο και από διακεκριμένους νομικούς επιστήμονες που παρέστησαν και συνέβαλαν στην ενημέρωση, το μεγαλύτερο αγκάθι, όχι μόνο για τους διαφωνούντες βουλευτές, αλλά και για εκείνους που εμφανίζονται προβληματισμένοι, είναι το σκέλος της τεκνοθεσίας, σημειώνοντας πως από τη στιγμή που ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών ανοίγει το δρόμο και για την τεκνοθεσία, ο προβληματισμός παραμένει και το αποτύπωμά του θα φανεί πλέον στη Βουλή, κατά την ψηφοφορία του νομοσχεδίου.

Ορισμένοι βουλευτές δε, υποστήριξαν ότι η θεσμοθέτησή της μπορεί να οδηγήσει μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, παρότι η κυβέρνηση το απορρίπτει και δεν περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο.

Σ' εκείνους που πείστηκαν πάντως και άλλαξαν στάση, καταγράφηκε η βουλευτής Ευρυτανίας Τζίνα Οικονόμου, η οποία ενώ ήταν προβληματισμένη για τη νομοθετική ρύθμιση, μετά την ενημέρωση και αφού σημείωσε ότι κατά την διαδικασία "δεν προσπάθησαν να πάρουν ψήφο μας ανταλλάγησαν απόψεις, βγαίνουμε με περισσότερες γνώσεις" δήλωσε την απόφασή της να ψηφίσει τελικά το νομοσχέδιο όταν έρθει στη Βουλή. "Τώρα μπορούμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Θα ψηφίσω" είπε.

Στην ίδια κατηγορία εντάχθηκε και ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης ο οποίος διατηρούσε επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο, αλλά όπως δήλωσε μετά το πλαίσιο που έθεσε ο πρωθυπουργός "και το γεγονός ότι δεν προβλέπεται παρένθετη μητρότητα και οι όροι "Γονέας 1 και Γονέας 2 με έπεισε και θα υπερψηφίσω το νόμο" δήλωσε.

Αντιθέτως, χωρίς να θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση όπως δήλωσε, φωτογραφίζοντας πιθανή αποχή τους από την ψηφοφορία, ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος εξακολουθεί και διατηρεί τις ενστάσεις του, εκτιμώντας ότι "με το νομοσχέδιο αυτό μπορεί να δημιουργήσουμε μεσομακροπρόθεσμα αποσταθεροποίηση της πυρηνικής οικογένειας" πρόσθεσε όμως πως "σε καμία περίπτωση δεν επιθυμώ να δημιουργήσω πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση".

Σταθερά "απέναντι" στη ρύθμιση επιμένει να στέκεται ο Θάνος Πλεύρης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης φέρεται να υπερασπίστηκε των απόψεών του, υποστηρίζοντας ότι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα με βάση τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

"Το αν θέλουμε εμείς ως δικαίωμα να το υιοθετήσουμε είναι άλλη συζήτηση" φέρεται να είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και σημείωσε ότι το 2018 είχαμε ταχθεί κατά της αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια." Σήμερα δεν θα πάει ποτέ σε ίδρυμα παιδί που πεθαίνει ο βιολογικός γονέας, υπάρχουν ισχυρές δικλείδες ασφαλείας στο σύστημα" παρατήρησε.

Απόψεις στις οποίες απάντησε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, υπενθυμίζοντας ότι μετά το 2019 εκπονήθηκε το Εθνικό Σχέδιο για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και εντάχθηκε στο πρόγραμμα της ΝΔ, με το οποίο, όπως πρόσφατα σημείωσε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, εξελέγησαν οι βουλευτές της ΝΔ.

Αντίθετος με τη ρύθμιση παρέμεινε και ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος, αναφέροντας πως "έχει διατυπώσει τις απόψεις του και δεν τις αλλάζει σαν τα πουκάμισα". Εξέφρασε εμμέσως πλην σαφώς τις αντιρρήσεις του λέγοντας ότι "το παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώσει με πατέρα και μητέρα και αυτό θα ψηφίσω" είπε.

Είτε στην μία, είτε στην άλλη πλευρά, άπαντες στην οδό Πειραιώς συμφώνησαν ότι ο διάλογος είναι εποικοδομητικός και χρήσιμος και σε καμία περίπτωση ακόμη και οι διατηρούμενες διαφωνίες δεν διασαλεύουν την ενότητα του κόμματος. Μία κοινή συνισταμένη που κρατά το Μέγαρο Μαξίμου στα θετικά της όλης διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την ενημέρωση των βουλευτών του, ενώ η προσπάθεια άρσης των ενστάσεων θα συνεχιστεί έως την τελευταία στιγμή, όπως σχολίαζε κυβερνητική πηγή, προκειμένου το νομοσχέδιο να υπερψηφιστεί από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών.

"Μέσα από κάθε τέτοια διαδικασία για οποιοδήποτε θέμα προχωράμε ακόμα πιο δυνατοί" σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος δεν έλειψε από την οδό Πειραιώς και τις δύο ημέρες, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα που θα φέρει η διαδικασία ενημέρωσης. "Ο διάλογος πάντα κερδίζει" υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης.

Η μόνη "παραφωνία" , στην κατά τα άλλα ήρεμη και διεξοδική συζήτηση, ήταν ο διάλογος που καταγράφηκε μεταξύ των βουλευτών Γιώργου Σταμάτη, ο οποίος ζητά ακόμη πιο προχωρημένη ρύθμιση, που να περιλαμβάνει και την παρένθετη μητρότητα και του Βασίλη Γιόγιακα που έχει δηλώσει ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Φέρνουμε μισό νομοσχέδιο. Έπρεπε να έχουμε και την παρένθετη. αν και δεν κατεβαίνω με ψήφο η θέση μου είναι αυτή.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: θα πω στον πρόεδρο την επόμενη φορά να σε κατεβάσει με σταυρό.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Να μην βγάζουμε λογύδρια εδώ μέσα.

Πηγή: skai.gr

