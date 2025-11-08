Η πολυπαραγοντική ενεργειακή εξίσωση αλλάζει τα δεδομένα

Της Δώρας Αντωνίου

Αν κάτι αναδείχθηκε επιτακτικά το προηγούμενο διήμερο στο Ζάππειο, στο πλαίσιο της 6ης υπουργικής συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια, ήταν η εμφατική επιβεβαίωση των εκτιμήσεων που το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν, ότι στην ευρύτερη περιοχή κυοφορούνται ανακατατάξεις και αλλαγές στις γεωπολιτικές ισορροπίες, με κυρίαρχη παράμετρο την ενέργεια. Ενεργειακοί πόροι, κοιτάσματα, ενεργειακά δίκτυα, αγωγοί, δίκτυα τροφοδοσίας διαμορφώνουν μια πολυπαραγοντική εξίσωση, από την οποία θα αναδειχθούν νέες ισορροπίες δυνάμεων.

Η Αθήνα επιδιώκει μέσα σε αυτό το ρευστό και υπό διαμόρφωση περιβάλλον να αντλήσει τα μέγιστα οφέλη, να αναδείξει και να ενισχύσει τη γεωπολιτική σημασία της χώρα μας και των υποδομών της για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Οι εξελίξεις δείχνουν να επιταχύνονται, υπό την επίδραση της αποφασιστικής παρέμβασης του αμερικανικού παράγοντα, που φαίνεται να επικεντρώνει την προσοχή του στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, όπου δεν αποκλείεται να δρομολογηθούν ευρύτερες διευθετήσεις και να επιδιωχθεί η επίλυση γεωπολιτικών εκκρεμοτήτων με κυρίαρχη αυτή του καθορισμού θαλασσίων ζωνών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το προηγούμενο διήμερο η ελληνική πλευρά επιδίωξε να καταστήσει σαφές ότι αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο εταίρο και δίαυλο για την εξασφάλιση πολυμέρειας ενεργειακών πηγών για την Ευρώπη. «Η Ελλάδα είναι το φυσικό σημείο εισόδου για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο» δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη διάσκεψη.

Η επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών να στραφούν στην Ελλάδα ως αφετηρία για τη διοχέτευση του αμερικανικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά εξηγείται με μια ματιά στο χάρτη: η Αλεξανδρούπολη αποτελεί την ιδανική επιλογή για έναν κάθετο αγωγό, τον Κάθετο Διάδρομο, που θα κινηθεί μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας μέχρι την Ουκρανία και δυνητικά την Πολωνία. Η επιλογή εξηγείται, όμως και υπό το πρίσμα της στρατηγικής επιλογής για πολυμέρεια πηγών. Διαμορφώνεται ένας εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος, που λειτουργεί συμπληρωματικά με, αλλά και αυτόνομα από άλλους διαδρόμους τροφοδοσίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο.

Όμως μία άλλη επισήμανση του κ. Μητσοτάκη χθες, δείχνει τις προϋποθέσεις, αλλά και τα όρια που μπορεί να έχει η γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας ως πόλου ενεργειακής τροφοδοσίας. «Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου αποτελεί ουσιαστικά μια σημαντική ευκαιρία για τον επανασχεδιασμό ολόκληρου του ενεργειακού χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος και απευθύνομαι και στους δύο υπουργούς: αυτή η απαγόρευση πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό είναι και ένα μήνυμα προς τους Ευρωπαίους ομολόγους μου. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το ρωσικό φυσικό αέριο να εισέρχεται στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα, μέσω Τουρκίας. Διαφορετικά, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα αποδειχθούν ουσιαστικά μάταιες».

Ο πρωθυπουργός ήταν σαφής και δεν είναι τυχαία η αναφορά του στους δύο Αμερικανούς υπουργούς που ήταν παρόντες, καθώς η παρέμβαση της Ουάσιγκτον μπορεί να αποδειχθεί καίρια. Η Αθήνα αναγνωρίζει ότι η γεωπολιτική ισχύς που προσδίδει το εγχείρημα είναι άμεσα συναρτώμενη από τη συνέπεια στη διακοπή τροφοδοσίας της ευρωπαϊκής αγοράς με ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό θα αυξήσει τη ζήτηση για το αμερικανικό φυσικό αέριο που διοχετεύεται μέσω Ελλάδας και ταυτόχρονα θα περιορίσει την ενεργειακή γεωπολιτική βαρύτητα που έχει η Τουρκία για την Ευρώπη.

Όλα αυτά, βεβαίως, θα δοκιμαστούν στο πεδίο και εκεί θα αποδειχθεί η πραγματική αξία όσων έχουν σχεδιαστεί και αρχίζουν να υλοποιούνται. Στη μεγάλη εικόνα, το βασικό ερώτημα είναι πόσο σύντομα θα πρέπει να αναμένονται οι επόμενες εξελίξεις στη γεωπολιτική και ενεργειακή σκακιέρα, όπου το παιχνίδι δείχνει να ανοίγει.

