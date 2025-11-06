Γεωπολιτικό «πόκερ» με αιχμή την ενεργειακή ασφάλεια

Της Δώρας Αντωνίου

Η επίσημη ανάληψη καθηκόντων της νέας πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συμπίπτει με πολύπλευρη κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή για μια σειρά από μεγάλα ζητήματα που αφορούν τις γεωπολιτικές ισορροπίες, τα ζητήματα ενέργειας και την ασφάλεια.

Το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για τις εξελίξεις είναι δεδομένο και η κ. Γκιλφόιλ μεταφέρει στην Αθήνα τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ για την περιοχή. Σίγουρα, όπως κατέστη σαφές από τις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις της νέας πρέσβεως, στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η ενεργειακή ασφάλεια. Εκτεταμένες αναφορές σε αυτό έγιναν στη συνάντηση που είχε χθες με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο στρατηγικός χαρακτήρας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες αργότερα στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ.

Η διατλαντική συνάντηση για την ενέργεια, που φιλοξενείται σήμερα και αύριο στην Αθήνα, με τη συμμετοχή υπουργών ενέργειας από 24 χώρες και εκπροσώπων ενεργειακών κολοσσών, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να προβληθεί ο αναβαθμισμένος ρόλος της χώρας μας στον νέο ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Η σύνοδος υπό το σχήμα «3+1» με τη συμμετοχή Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ+ΗΠΑ, στο περιθώριο του φόρουμ, είναι μία ακόμη σημαντική εξέλιξη για τα θέματα που άπτονται της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Στις χθεσινές συναντήσεις του πρωθυπουργού δεν είναι τυχαίο ότι έγιναν επαναλαμβανόμενες αναφορές στον Κάθετο Διάδρομο. Η αμερικανική πλευρά προτεραιοποιεί την διασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενεργειακής τροφοδοσίας των ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ελλάδα αποτελεί κομβικό σημείο εισόδου του υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής προέλευσης, που φτάνει στη χώρα μας με πλοία. Ο Κάθετος Διάδρομος συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ενώ διακλαδώνεται και προς Ουγγαρία και Κεντρική Ευρώπη. Είναι ένα κομβικό στοιχείο στην αναδιάταξη του ενεργειακού χάρτη της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, ήδη στη συνάντηση που είχε προχθές η Αμερικανίδα πρέσβης με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη έγινε μια πρώτη συζήτηση για την προετοιμασία του 6ου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα προς το τέλος του μήνα ή στις αρχές Δεκεμβρίου. Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε χθες ότι αυτή την περίοδο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι η Αθήνα επιδιώκει την αποκατάσταση ενός πιο ενεργού διαύλου επαφής με την αμερικανική ηγεσία. Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, δήλωσε χθες ότι στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου θα επισκεφθεί τη χώρα μας ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εξέλιξη που επιβεβαιώνει το αναβαθμισμένο επίπεδο στο οποίο κινείται ο διμερής διάλογος στη δεδομένη συγκυρία, αλλά και το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας στην ευρύτερη περιοχή.

Τα ενεργειακά ζητήματα και οι γεωπολιτικές ισορροπίες βρίσκονται στην αιχμή της πολύπλευρης κινητικότητας που δείχνει να αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα, με όλο και πιο ενεργή εμπλοκή του αμερικανικού παράγοντα. Όλη αυτή η συζήτηση δεν είναι άσχετη με την πρωτοβουλία που πρόσφατα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για κοινές συνομιλίες με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Λιβύης.

Η επίλυση των γεωπολιτικών ζητημάτων που εκκρεμούν και κυρίως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών φαίνεται ότι αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες έρευνας για κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στις οποίες έχουν ενεργό συμμετοχή αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί και η Ουάσιγκτον έχει διαμηνύσει το ενδιαφέρον της για επίλυση των εκκρεμοτήτων. Από την πλευρά της Αθήνας ήδη γίνονται οι πρώτες διερευνητικές επαφές. Όπως είπε χθες η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ., η πρωτοβουλία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο προετοιμασίας και τα επόμενα βήματα απαιτούν πολύ προσεκτικό σχεδιασμό και σταδιακή οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Πρόσθεσε ότι ήδη έχουν γίνει άτυπες ενημερώσεις σε κάποιες από τις χώρες που αφορά η πρόταση.

