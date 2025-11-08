Στην «παραγωγική συνάντηση» που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Ζάππειο πριν από την ιστορική συμφωνία για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου και τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη, αναφέρεται σε ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επισημαίνοντας ότι οι συζητήσεις για επέκταση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, οδηγούν σε λαμπρό μέλλον Ελλάδα και ΗΠΑ.

«Είχα την τιμή να καλωσορίσω τον yπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μάικλ Ρήγας στην Ελλάδα για τη φετινή Διάσκεψη P-TEC. Πραγματοποιήσαμε μια παραγωγική συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την οποία συζητήσαμε τις ευκαιρίες για επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και την κοινή οικονομική ευημερία. Υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν ισχυρές και στρατηγικές συνεργασίες. Το μέλλον είναι λαμπρό για τις ΗΠΑ και την Ελλάδα», αναφέρει η Αμερικανίδα πρέσβης.

Κατά την τοποθέτησή της την πρώτη ημέρα των εργασιών της P-TEC, η Γκιλφόιλ είχε χαρακτηρίσει εξάλλου «ιστορική» την υπογραφή της συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο, δίνοντας συγχαρητήρια σε όσους μετείχαν στη συμφωνία ενώ μίλησε για ένα «παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε και όταν υπάρχει διμερής σχέση που προάγει την περιφερειακή σταθερότητα».

Πηγή: skai.gr

