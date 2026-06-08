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Τραγωδία στη Σαντορίνη: Ένας νεκρός και μία τραυματίας σε μετωπική μηχανής με αυτοκίνητο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Φηροστεφανίου – Κοντοχωρίου

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Ένας άντρας έχασε τη ζωή του και μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά μετά από μετωπική σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο, στη Σαντορίνη.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή, στην επαρχιακή οδό Φηροστεφανίου – Κοντοχωρίου. Η μοτοσυκλέτα, την οποία οδηγούσε ένας 50χρονος, με συνοδηγό μία 24χρονη, συγκρούσθηκε μετωπικά με Ι.Χ.Ε., το οποίο που οδηγούσε ένας 47χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και τον βαρύ τραυματισμό της συνοδηγού.

Ο οδηγός του Ι.Χ.Ε. συνελήφθη. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σαντορίνη τροχαίο
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