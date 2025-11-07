«Η Ελλάδα είναι σήμερα το σημείο εισόδου για το αμερικανικό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) και πιθανώς και για εγχώριους ενεργειακούς πόρους προς την Ευρώπη», τόνισε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ (Chris Wright) στην ομιλία του σήμερα, κατά την δεύτερη ημέρα των εργασιών της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec) η οποία διεξάγεται στην Αθήνα.

Δήλωσε δε αισιόδοξος για την προοπτική αυτή, αναφερόμενος στο παράδειγμα του Ισραήλ, η οικονομία του οποίου μετασχηματίστηκε μετά τις ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου τα προηγούμενα χρόνια.

Ο κ. Ράιτ άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ που έδωσε έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές με αποτέλεσμα όπως είπε αποβιομηχάνιση, στασιμότητα της οικονομίας και υψηλές τιμές ενέργειας.

Ωστόσο επικρότησε τη στάση της ΕΕ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που οδηγεί σε σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων από τη Ρωσία.

«Οι ΗΠΑ είναι 100 % σύμμαχος σας για να απαλλαγείτε από την εξάρτηση από τη Ρωσία», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας.

"Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης χρειάζεται ενέργεια που θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας και των ευκαιριών", είπε.

Παπασταύρου: «Χτίζουμε μια μακρόχρονη συμμαχία που θα φέρει ειρήνη και ευημερία στην περιοχή μας»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μίλησε για κοινούς στόχους από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού: να εξαλειφθεί το ρωσικό φυσικό αέριο και η Ελλάδα να αποτέλεσει το φυσικό σημείο εισόδου για το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ).

«Χτίζουμε μια μακρόχρονη συμμαχία που θα φέρει ειρήνη και ευημερία στην περιοχή μας» είπε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος απαρίθμησε 3 προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει πράξη η κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου, η οποία - όπως είπε - αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα.

Πρώτον, υποδομές στις οποίες η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις (σταθμοί ΥΦΑ, ελληνοβουλγαρικός αγωγός, σταθμοί συμπίεσης κ.α.).

Δεύτερον, να υπάρχει ένα εμπορικά ανταγωνιστικό προϊόν για τις υπηρεσίες μεταφοράς του φυσικού αερίου προς βορρά. Και τρίτον, να είναι αυστηρή η εφαρμογή της απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου.«Η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε για το πρώτο, εργαζόμαστε για το δεύτερο και αν έχουμε πραγματική απαγόρευση του ρωσικού αερίου θα μπορέσουμε να το υποκαταστήσουμε με Υγροποιημένο Αέριο», είπε.

Ο κ. Τσάφος δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία των τιμών της ενέργειας τα επόμενα χρόνια καθώς περισσότερο υγροποιημένο αέριο από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες θα εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά, αντικαθιστώντας το ρωσικό αέριο, οι ροές του οποίου μειώθηκαν μετά την εισβολή. "Δεν έχουμε ανακάμψει ακόμα από το σοκ του 2022, είμαστε όμως στις τελευταίες σελίδες της ενεργειακής κρίσης. Η πρόοδος θα είναι εμφανής κάθε χρόνο , καθώς αυξάνεται η προσφορά αερίου οι τιμές υα πέφτουν και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα βελτιώνεται", κατέληξε ο κ. Τσάφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

