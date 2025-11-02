Ώθηση στη στρατηγική της Ελλάδας για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της χώρας ως κέντρου ενεργειακής τροφοδοσίας της ΝΑ Ευρώπης αναμένεται να δώσουν οι εργασίες της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC), την ερχόμενη εβδομάδα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και Παρασκευή στην Αθήνα, με συμμετοχή τεσσάρων υπουργών των ΗΠΑ, υπουργών Ενέργειας από ευρωπαϊκές χώρες καθώς και υψηλόβαθμων στελεχών από ενεργειακές επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα.

Όπως επισημαίνει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου: «Την εβδομάδα που έρχεται, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα ζητήματα ενέργειας θα συγκεντρωθεί στην Πατρίδα μας.

Στη συνεδρίαση των Υπουργών της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC), παρόντες θα είναι ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, κ. Doug Burgum, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, ο Υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, κ. Michael Rigas, ο Υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδιος για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, κ. Jacob Helberg, ενώ αναμένονται και άλλοι υψηλοί αξιωματούχοι της Κυβέρνησης Τραμπ.

Θα συμμετάσχουν, επίσης, Υπουργοί Ενέργειας από 25 χώρες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και πάνω από 400 υψηλόβαθμοι, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι, επικεφαλής μεγάλων εταιρειών, όπως οι Chevron, ExxonMobil, Cheniere, Google. Η συνάντηση αυτή και οι σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες που αισιοδοξούμε ότι θα ανακοινωθούν, θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη θέση της χώρας μας στο διεθνές ενεργειακό και γεωστρατηγικό πεδίο.

Σε συνέχεια και της συμμετοχής της Chevron στις έρευνες για υδρογονάνθρακες σε 4 θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας, η ενέργεια γίνεται μοχλός αναβάθμισης του ρόλου μας. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε κύριο συνδιαμορφωτή του ενεργειακού χάρτη της περιοχής".

Υψηλού επιπέδου είναι η εκπροσώπηση και του επιχειρηματικού κλάδου καθώς στις διεθνείς εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν περιλαμβάνονται οι DTEK, Google, Westinghouse, Venture Global LNG, Excelerate Energy, Baker Hughes, Cheniere, Woodside Energy, ExxonMobil, Global Vision, Concelex, Italgas, Amazon, E-INFRA, ConocoPhillips, LNG Allies και EQT.

Την συνάντηση διοργανώνουν το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center προκειμένου να συζητηθούν θέματα ενεργειακής ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας, έργα υποδομής και επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή.

Την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί το business forum, στο οποίο οι θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν το ρόλο του φυσικού αερίου στη νέα ενεργειακή γεωγραφία της Ευρώπης, τον κάθετο διάδρομο του φυσικού αερίου, την προσέλκυση κεφαλαίων για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, τη συμβολή της ενέργειας στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ενεργειακών συστημάτων και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Κατά τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου θα πραγματοποιθούν οι Υπουργικές εργασίες του P-TEC, με τη συμμετοχή Υπουργών Ενέργειας και υψηλόβαθμων εκπροσώπων από τις συμμετέχουσες χώρες. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της επάρκειας εφοδιασμού, στη διαμόρφωση στρατηγικών για βιώσιμες ενεργειακές υποδομές, καθώς και στον ρόλο του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως μοχλού ανταγωνιστικότητας και περιφερειακής σταθερότητας.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στην Αθήνα σε μια περίοδο που το περιβάλλον δημιουργεί παράθυρο ευκαιρίας για τη χώρα μας προκειμένου να ενισχύσει την ενεργειακή, οικονομική και γεωπολιτική θέση της στην περιοχή. Βασική παράμετρος είναι η απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το τέλος του 2027, μέτρο που, εφόσον υιοθετηθεί από την ΕΕ δημιουργεί κενό εφοδιασμού στην περιοχή μεγάλο μέρος του οποίου μπορεί να καλύψει η χώρα μας μέσω των υφιστάμενων υποδομών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη.

Σημαντικό ορόσημο αποτελεί επίσης η επιτυχής ολοκλήρωση της δημοπρασίας για δέσμευση της δυνατότητας εξαγωγής φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία μέσω του συστήματος αγωγών των χωρών της περιοχής. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από κοινού από τον ΔΕΣΦΑ και τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU) την προηγούμενη Παρασκευή και στην επιτυχή έκβαση συνέβαλε η μείωση των τελών διέλευσης του αερίου στη διαδρομή.

Την πρωτοβουλία των Διαχειριστών χαιρέτισε η Ουκρανική Naftogaz, η οποία συμμετείχε στη σχετική διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Θεωρούμε το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο ως έναν από τους βασικούς τρόπους διαφοροποίησης των ροών φυσικού αερίου προς την Ουκρανία και πιστεύουμε ότι οι ελληνικοί τερματικοί σταθμοί ΥΦΑ βρίσκονται σε πολύ καλή θέση για να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία για έγχυση σε αποθήκες και κατανάλωση κατά τη χειμερινή περίοδο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

