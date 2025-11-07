Παρακολουθήστε την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη 2η ημέρα των εργασιών της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια, μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο.

Η Ευρώπη είναι μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας, οι συμφωνίες δείχνουν ότι υπάρχει ουσία και θεμέλιο πίσω από αυτήν τη συνεργασία

Ελλάδα και ΗΠΑ έχουμε υπευθυνότητα να παρέχουμε οικονομική ενέργεια, διασφαλίζοντας πηγές και πρώτες ύλες μακριά από γεωπολιτικές εντάσεις. Επενδύσαμε σε ΑΠΕ, μακριά από τον λιγνίτη. Για πρώτη φορά το 2024 η Ελλάδα έγινε εξαγωγική χώρα ηλεκτρικής ενέργειας, κερδίζοντας 112 εκατομμύρια ευρώ. Το 2023 ξοδέψαμε 75 εκατομμύρια εισάγοντας ηλεκτρική ενέργεια.

Ταυτόχρονα επενδύσαμεε αρκετά στο φυσικό αέριο, για να διασφαλίσουμε προβλέψιμη παροχή ενέργειας. Φτιάξαμε καινούργια εργοστάσια και πολλά ακόμα έχουν προγραμματιστεί να χτιστούν. Όλα αυτά δίνουν ευελιξία όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη τη ΝΑ Ευρώπη.

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε στο μέλλον μια ασφαλή πηγή ενέργειας. Επενδύουμε και στο δίκτυο. Όταν ανέλαβα το 2019, η Ελλάδα ήταν 400 εκατ. επενδύσεις στο δίκτυο φυσικού αερίου, τώρα προωθείται η ορθή χρήση μέσω της ψηφιοποίησης. Είμαστε εν μέσω έργου 6 δισ. ευρώ για να συνδέσουμε τα νησιά με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Είναι μια μεγάλη μεταμόρφωση που έχει γίνει στη χώρα για να επεκταθούμε σε όλους αυτούς τους τομείς, ειδικά από τη 2η θητεία μου έχουμε ξεκινήσει το κομμάτι της έρευνας για υδρογόνο.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον υπουργό Ενέργειας για την εξαιρετική δουλειά στον τομέα των υδρογοναθράκων. Είμαστε χαρούμενοι για τη συμφωνία γιατί θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στα τελευταία 40 χρόνια. Στην Ευρώπη ξέρουμε ότι θα χρειαστεί φυσικό αέριο για πολλά χρόνια στο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.