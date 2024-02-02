Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων στις οποίες θα προχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την «Ώρα του πρωθυπουργού» σήμερα Παρασκευή στη Βουλή, αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, σε συνέντευξή του στο ertnews.

Αρχικώς, όπως αναγνώρισε, «το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, υπάρχει μια διάχυτη, εύλογη ανασφάλεια από την πλευρά του αγροτικού κόσμου σε όλη την Ευρώπη, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Η κλιματική κρίση δημιουργεί πολύ μεγάλες πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, καταστροφές, πολλές απρόοπτες καταστάσεις, τις οποίες καλούνται να διαχειρισθούν οι αγρότες μας».

Τούτων δοθέντων, συνέχισε, «είναι φυσιολογικό, αναμενόμενο να αντιδρούν και να ζητούν στήριξη. Εμείς, στη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων που πέρασαν, τη στήριξη αυτή την δείξαμε έμπρακτα και έφερε και αποτελέσματα. Ο ΕΛΓΑ έδωσε πάνω από 1 δισεκ. σε αποζημιώσεις», υπενθύμισε ο υπουργός Επικρατείας με την ταυτόχρονη υπόμνηση ότι «στη διάρκεια της πανδημίας δώσαμε 600 εκατ. επιπλέον». Ταυτοχρόνως, «μειώσαμε σημαντικά τα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη, δόθηκαν ευχέρειες ως προς το ΦΠΑ». Με δυο λόγια, «στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, είναι βασικός κλάδος της οικονομίας».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο 'Α. Σκέρτσος προχώρησε σε απολογισμό, επισημαίνοντας ότι «η αγροτική παραγωγή πήγε καλύτερα τα προηγούμενα χρόνια, αυξήθηκε, έγινε πιο εξωστρεφής ο πρωτογενής τομέας μας. Από εμπορικό έλλειμμα περάσαμε σε εμπορικό πλεόνασμα». Και, υπογράμμισε ότι «οι αγρότες έχουν δει στην πράξη ότι αυτή η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους και θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα τους. Με ανοιχτά αυτιά, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς να κουνάμε το δάκτυλο ή να θεωρούμε ότι οι κινητοποιήσεις είναι παράλογες».

Αναφέρθηκε δε, και στις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες, όπως ότι «φέρνουμε μπροστά τη μερική προκαταβολή της πλήρους αποζημίωσης για τις φυσικές καταστροφές, από 5.000 έως 10.000 ευρώ, στη Θεσσαλία». Και κάλεσε τους αγρότες να καταθέσουν τις αιτήσεις. Το δεύτερο μέτρο έχει να κάνει με το κόστος ενέργειας: «Καθησυχάσαμε την ανησυχία που υπήρχε σε μικρή μερίδα αγροτών, σε σχέση με οφειλές που είχαν σε λογαριασμούς ενέργειας». Γι' αυτό το θέμα, η κυβέρνηση δημιούργησε μια επταετή ρύθμιση.

Ερωτηθείς αν στις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού την Παρασκευή το πρωί στη Βουλή μπορεί να είναι και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο υπουργός Επικρατείας υπενθύμισε αρχικώς ότι δόθηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια, είχε κόστος 160 εκατ. ευρώ και επωφελήθηκαν από αυτό περίπου 230.000 αγρότες. «Δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε σε μια εξαγγελία σε αυτό», ξεκαθάρισε και τούτο γιατί «και τα δύο προηγούμενα χρόνια το μέτρο αυτό ανακοινώθηκε το φθινόπωρο, βλέποντας και την πορεία του προϋπολογισμού. Ο πρωθυπουργός έχει δώσει το μήνυμα ότι εφόσον πάει καλά ο προϋπολογισμός - όπως έχει πάει τα προηγούμενα χρόνια και καλύτερα από τις εκτιμήσεις μας - εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το αγροτικό εισόδημα».

Ερχόμενος, όμως, σε αυτό που αναμένουν οι αγρότες, δηλαδή τις ανακοινώσεις της Παρασκευής, σημείωσε: «Στην παρέμβαση που θα κάνει ο πρωθυπουργός στη Βουλή, θα δοθούν επιπλέον βοήθειες ειδικά σε σχέση με το ενεργειακό κόστος». Ειδικότερα, «θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα που θα αφορούν σε βραχυπρόθεσμη και μεσομακροπρόθεσμη στήριξη των αγροτικών τιμολογίων ενέργειας, ώστε να μπορέσουν να συμβαδίσουν με την ενεργειακή μετάβαση που κάνει συνολικά η ελληνική οικονομία. Να επωφεληθούν δηλαδή και οι αγρότες μας από φθηνότερες τιμές ενέργειες με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τέλος για τους αγρότες της περιοχής της λίμνης Κάρλα διαβεβαίωσε πως «θα υπάρξει στήριξη μέχρι να υπάρξει αποστράγγιση».

Στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, κληθείς να σχολιάσει αυτό που είχε πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στην ίδια εκπομπή προ εβδομάδος, ότι, δηλαδή, είναι λάθος το ότι έρχεται τώρα το νομοσχέδιο και το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της Ακροδεξιάς, ο 'Α. Σκέρτσος απάντησε ως εξής: «Μού προκαλεί εντύπωση αυτή η δήλωση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, η οποία χαρακτηρίζεται από τακτικισμό αλλά όχι από μια πολιτική αρχών. Ήταν στο πρόγραμμά μας, ήταν μια προεκλογική εξαγγελία, προκύπτει ως υποχρέωση από μια στρατηγική που εκπόνησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην προηγούμενη θητεία για την ισότητα στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα», επεσήμανε.

Το εν λόγω θέμα «δεν πρέπει να μας διχάσει και δεν θα μας διχάσει με τον τρόπο που το χειριζόμαστε [...] δεν πρόκειται να μπούμε σε αντιπαράθεση με κανέναν για το ζήτημα αυτό. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος δικαίου, μια φιλελεύθερη δημοκρατία», είπε ακόμη.

Τέλος, για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, έκανε λόγο για «μια σπουδαία μεταρρύθμιση, ιστορικού χαρακτήρα. Και αυτή η μεταρρύθμιση μας φέρνει πιο κοντά στην Ευρώπη, γιατί διορθώνει μια ιστορική ανορθογραφία». Χάρη δε, στο νομοσχέδιο είναι δυνατόν να επιστρέψουν επιστήμονες που είχαν φύγει με το ρεύμα του brain-drain, αλλά και να σταματήσει η περαιτέρω «αιμορραγία». Σε κάθε περίπτωση, «η εξεταστική δεν πρόκειται να χαθεί, αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού», τόνισε κλείνοντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

