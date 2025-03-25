Η ατζέντα της καθημερινότητας πριν τον νέο γύρο σύγκρουσης για τα Τέμπη

Της Δώρας Αντωνίου

Τον προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου επιδιώκει να θέσει στο προσκήνιο η κυβέρνηση με την αυριανή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Η αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου και θα απασχολήσει το υπουργικό είναι το πρώτο μέτρο του πλαισίου που ο πρωθυπουργός έχει θέσει και δίνει προτεραιότητα να αρχίσει να αντανακλάται στην καθημερινότητα των πολιτών η θετική πορεία της οικονομίας.

Η κυβέρνηση τρέχει να αξιοποιήσει όσο μπορεί την ολιγοήμερη παρένθεση στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, προκειμένου να φέρει στο προσκήνιο ζητήματα που θεωρεί ότι της δίνουν θετικό πρόσημο. Η πολιτική σύγκρουση για τα Τέμπη, πάντως, δεν φεύγει από το προσκήνιο, καθώς η επιλογή της πλειοψηφίας να παρακάμψει την προανακριτική επιτροπή της Βουλής και να παραπέμψει στο Δικαστικό Συμβούλιο τον Χρήστο Τριαντόπουλο, εξακολουθεί να τροφοδοτεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Πολύ περισσότερο που για τους συγκεκριμένους χειρισμούς υπάρχουν τοποθετήσεις συνταγματολόγων, οι οποίοι αμφισβητούν την ορθότητά τους. Την Παρασκευή στη Βουλή αναμένεται ο επόμενος γύρος αντιπαράθεσης, καθώς θα συνεδριάσει εκ νέου η προανακριτική, στην οποία έχει κληθεί ο κ. Τριαντόπουλος για να τοποθετηθεί επί της υπόθεσης, κάτι που μπορεί να κάνει και με υπόμνημα. Η συνεδρίαση θα λειτουργήσει ακόμα μια φορά σαν βήμα για να εκδηλώσει η αντιπολίτευση την αντίθεσή της στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Ο κ. Μητσοτάκης θα συνεχίσει τον κύκλο επισκέψεων σε υπουργεία με το Μετανάστευσης, το οποίο θα επισκεφθεί αύριο το πρωί, και ακολούθως το Υγείας να παίρνουν σειρά. Πρόκειται για δύο τομείς στους οποίους δίνεται μεγάλη βαρύτητα. Η κυβέρνηση έχει ήδη εκπέμψει μήνυμα μιας πιο αυστηρής πολιτικής σε σχέση με τη μετανάστευση, ενώ ο προσανατολισμός είναι, στο πλαίσιο και της αντίστοιχης στρατηγικής που υιοθετεί η Ε.Ε., να αυξηθούν οι επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίες στις χώρες προέλευσης.

Όσον αφορά το υπουργείο Υγείας, είναι ένας από τους τομείς που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και μετράει σημαντικά στην αξιολόγηση που κάνουν για την κυβέρνηση και το έργο της.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται την Πέμπτη να ταξιδέψει στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών που διοργανώνει ο Εμανουέλ Μακρόν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Την προσεχή Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ για προγραμματισμένη επίσκεψη.

Την ίδια στιγμή, σε νέα αναβολή οδηγείται η πραγματοποίηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, που επρόκειτο αρχικά να γίνει τον Ιανουάριο και είχε πάρει αναβολή για τον Απρίλιο. Στη σκιά των εξελίξεων στη γείτονα και μετά την προφυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, δεν φαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο να προγραμματιστεί το προσεχές διάστημα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε χθες σχετικά ότι «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Τουρκία. Η κατάσταση είναι ρευστή και ανησυχητική. Οσον αφορά στον Ιμάμογλου η θέση μας είναι αταλάντευτη. Παραχωρήσεις στο κράτος δικαίου και τις πολιτικές ελευθερίες δεν γίνονται δεκτές. Και οφείλονται πειστικές απαντήσεις για πιθανές παραχωρήσεις».

Κυβερνητικές πηγές διευκρινίζουν ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να οργανωθεί άμεσα στην Αγκυρα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών του ΝΑΤΟ, στις 3 και 4 Απριλίου, όπου θα βρεθούν οι κ. Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν.

Πηγή: skai.gr

