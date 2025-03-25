Σέκερης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Υιοθέτηση του «Συμφώνου για το Μέλλον»

Ανοιχτή συζήτηση Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα την "Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις του ΟΗΕ" διοργάνωσε η Δανία, στην οποία προήδρευσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος τόνισε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ στην προστασία ευάλωτων κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο. Αναγνώρισε τις ολοένα και πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις, όπως οι παρατεταμένες συγκρούσεις, οι διασυνοριακές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε την ανάγκη οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες πραγματικότητες, αναφέροντας παραδείγματα όπως η στοχευμένη προσέγγιση του ΟΗΕ στην Αϊτή και η ενισχυμένη συνεργασία με περιφερειακούς οργανισμούς όπως η Αφρικανική Ένωση.

Η συζήτηση αποτέλεσε πλατφόρμα για τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ώστε να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την ενίσχυση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, η οποία συνδέεται άμεσα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του «Συμφώνου για το Μέλλον», που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2024.

"Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ παραμένουν «ο πιο αποτελεσματικός, καθολικά αποδεκτός και αναντικατάστατος μηχανισμός» για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας" τόνισε στην τοποθέτηση του για το θέμα ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, Ευάγγελος Σέκερης.

Ο κ. Σέκερης ανέδειξε τον καίριο ρόλο των ειρηνευτικών αποστολών στην προώθηση του πολιτικού διαλόγου και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών σε περιοχές όπως «η Κύπρος, ο Λίβανος, η Δυτική Σαχάρα, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Σομαλία, η Αϊτή και το Αφγανιστάν», κάνοντας λόγο για «αποτελεσματική πολυμέρεια σε δράση».

Η Ελλάδα εξέφρασε την «ειλικρινή της ευγνωμοσύνη» προς τις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ που υπηρετούν κάτω από «τις πιο δύσκολες συνθήκες» και καταδίκασε «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο κάθε επίθεση και εχθρική ενέργεια κατά των ειρηνευτικών επιχειρήσεων».

Ως χώρα που συνεισφέρει στρατεύματα και ως μέλος της ΕΕ, η Ελλάδα στηρίζει τις επιχειρήσεις της ΕΕ που ευθυγραμμίζονται με εντολές του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως η «Επιχείρηση IRINI», η «EUFOR ALTHEA», η «Επιχείρηση ASPIDES» και η «ATALANTA», δίνοντας έμφαση στη «διαρκώς αυξανόμενη σημασία της θαλάσσιας διάστασης» στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις.

Ο κ. Σέκερης αναφέρθηκε στην υιοθέτηση του «Συμφώνου για το Μέλλον» και υπογράμμισε ότι η επερχόμενη ανασκόπηση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων πρέπει να επικεντρωθεί σε τρεις βασικές προτεραιότητες: Αποτελεσματικότητα, Πολιτικές λύσεις και βιώσιμη χρηματοδότηση και Περιφερειακές συνεργασίες.

Η Ελλάδα υπογράμμισε την ανάγκη οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις να δώσουν προτεραιότητα στην «Ατζέντα Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» και την προστασία των παιδιών, επισημαίνοντας ότι οι αποστολές πρέπει να ενσωματώνουν «τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας παιδιών και ενσωμάτωσης ζητημάτων φύλου».

Ο κ. Σέκερης τόνισε τη σημασία της λογοδοσίας, καλώντας για συζητήσεις πάνω σε ένα «ολοκληρωμένο διεθνές νομικό πλαίσιο» για εγκλήματα από και κατά ειρηνευτικών επιχειρήσεων.

Κλείνοντας, ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας για την ενίσχυση της «πολιτικής ενότητας εντός του Συμβουλίου» για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις.

"Η Ελλάδα δεσμεύεται να εργαστεί για την ενίσχυση της πολιτικής ενότητας εντός του Συμβουλίου, στο θέμα της Ειρηνευτικής Διατήρησης και εκφράζει την ειλικρινή ελπίδα ότι η επικείμενη Υπουργική Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρηνευτική Διατήρηση στο Βερολίνο θα δημιουργήσει μια θετική δυναμική για την προώθηση της προσαρμοστικότητας στις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών" ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.