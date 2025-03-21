Του Στέφανου Νικολαΐδη

Στην απόφαση του Χρήστου Τριαντόπουλου να παραπεμφθεί απευθείας από την προανακριτική επιτροπή στο δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή στον φυσικό δικαστή, για τυχόν ποινικές ευθύνες του στην τραγωδία των Τεμπών, αναφέρθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στο skai.gr.

«Οι υπουργοί όταν διαπράξουν ποινικό αδίκημα, έχουν και αυτοί ποινική ευθύνη. Αν διαπράξουμε εμείς οι πολίτες ποινικό αδίκημα, αρμόδιος να ασκήσει ποινική δίωξη είναι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών», επισημαίνει αρχικά ο κ. Δημητρακόπουλος. «Στην περίπτωση Τριαντόπουλου μιλάμε για υπουργούς και για τους υπουργούς ισχύει μια διάταξη από το 1844, η οποία τι λέει; Ότι για άσκηση ποινικής δίωξης χρειάζεται απόφαση της Βουλής. Αυτό ισχύει, ώστε να μπορεί ο πολιτικός κόσμος απερίσπαστος να ασκεί τα καθήκοντά του και να μην τρέχει ο καθένας από δίκη σε δίκη όλη την ώρα. Ειδικά στην Ελλάδα είμαστε λίγο επιρρεπείς στο να κάνουμε αγωγές και μηνύσεις διαρκώς».

«Υψηλού ρίσκου η κίνηση Τριαντόπουλου - Στον Άρειο Πάγο δεν χωράει καμία συγκάλυψη»

Αναφορικά με το κατά πόσο η κίνηση Τριαντόπουλου αποτελεί ελιγμό εκ μέρους του, ο γνωστός δικηγόρος κάνει λόγο για κίνηση υψηλού ρίσκου για τον ίδιο. «Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών προβλέπει το εξής: για να ασκηθεί ποινική δίωξη από τη Βουλή για κάποιον, πρέπει να συγκροτηθεί μια ειδική επιτροπή, η προκαταρκτική ή προανακριτική όπως λέγεται. Αυτή η προανακριτική λειτουργεί όπως ο Εισαγγελέας, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να κάνει έρευνα, να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και στο τέλος να κάνει ένα πόρισμα που θα εισηγηθεί ποινική δίωξη».

«Όλοι δεν λέμε να καταργηθεί αυτός ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να πηγαίνει ο κάθε υπό διερεύνηση υπουργός απευθείας στον φυσικό δικαστή; Τι είναι καλύτερο και πιο συμφέρον για τον Τριαντόπουλο: να δικαστεί από την προανακριτική όπου το κόμμα του, η ΝΔ, έχει την πλειοψηφία ή από ένα ανεξάρτητο δικαστήριο με Αρεοπαγίτες;»

Ερωτηθείς για το αν τίθεται έτσι θέμα συγκάλυψης, τονίζει ότι στον Άρειο Πάγο δεν χωράει καμία συγκάλυψη. «Ο Αρεοπαγίτης θα πηγαίνει στον Αρεοπαγίτη και θα ζητούν προσκόμιση κι άλλων στοιχείων. Στο μεταξύ, ο Αρεοπαγίτης ανακριτής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει η Βουλή να πάρει πίσω τη δικογραφία και να πει "βλέπω βάσει στοιχείων ποινικές ευθύνες κι άλλων υπουργών". Έτσι μπορεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο από πλημμέλημα σε κακούργημα και να μπει στο κάδρο για παράδειγμα μέχρι και άλλος υπουργός, όπως ο Καραμανλής».

«Αντί όλου αυτού, η αντιπολίτευση θέλει να μείνει το πόρισμα στην προανακριτική, όπου πλειοψηφία είναι η ΝΔ και συμφέρει τη ΝΔ. Άρα δεν τίθεται απολύτως κανένα θέμα συγκάλυψης. Το συνταγματικό δικαστικό συμβούλιο αποτελείται από 3 Αρεοπαγίτες και 2 συμβούλους Επικρατείας, που θα προκύψουν από κλήρωση. Εκεί ξεκινούν από την αρχή όλα όσα θα γίνονταν και στην προανακριτική, δηλαδή να συγκεντρωθούν από την αρχή όλα τα στοιχεία και φυσικά να κληθούν οι ίδιοι μάρτυρες που θα καλούνταν, ακόμη κι ο πρωθυπουργός».

Τέλος, ως προς τα εξώδικα των συγγενών, ο κ. Δημητρακόπουλος διευκρινίζει ότι «εμφορούνται με αγνά συναισθήματα».

«Μονάχα αυτοί πονούν αληθινά για την τραγική απώλεια των 57 παιδιών. Είμαι βέβαιος ότι εφόσον ενημερωθούν για το τι ισχύει με το άρθρο 86, θα καταλάβουν ότι στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί την κατεξοχήν νομική και συνταγματική βάση για την υπόθεση Τριαντόπουλου», καταλήγει.

