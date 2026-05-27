Το βλέμμα της Τζένιφερ Λόπεζ που δεν πέρασε απαρατήρητο στην πρεμιέρα του «Office Romance»

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπρετ Γκόλντσταϊν έδωσαν τροφή για νέα σχόλια με την κοινή τους εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας «Office Romance», στο Λος Άντζελες. Οι δύο πρωταγωνιστές της ρομαντικής κωμωδίας του Netflix περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί, με τα βλέμματα να στρέφονται αμέσως στη μεταξύ τους οικειότητα.

Brett Goldstein & Jennifer Lopez at the premiere of #OfficeRomamce

Η 56χρονη σταρ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη στο πλευρό του 45χρονου ηθοποιού, με τον οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει έρθει πολύ κοντά μετά τη συνεργασία τους στην ταινία. Μάλιστα, οι δυο τους έκαναν εντυπωσιακή είσοδο, βγαίνοντας μαζί από το ασανσέρ και περνώντας απευθείας στον χώρο της πρεμιέρας, όπου τους περίμεναν κάμερες, φωτογράφοι και καλεσμένοι.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Μπρετ Γκόλντσταϊν φαίνεται να προσφέρει το μπράτσο του στην Τζένιφερ Λόπεζ, συνοδεύοντάς τη με μια κίνηση που πολλοί χαρακτήρισαν ιδιαίτερα ευγενική. Η ίδια έδειξε να απολαμβάνει τη στιγμή, χαμογελώντας διακριτικά, ενώ η αντίδρασή της σχολιάστηκε έντονα από τους χρήστες του διαδικτύου.

Η εμφάνιση των δύο πρωταγωνιστών αναζωπύρωσε τις φήμες που τους θέλουν να έχουν ιδιαίτερη χημεία και εκτός πλατό. Οι θαυμαστές τους γέμισαν τα social media με σχόλια, κάνοντας λόγο για «χημεία που δεν κρύβεται», ειδικά μετά το βίντεο που ανέβασε η Τζένιφερ Λόπεζ από την πρεμιέρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Οι δυο τους είχαν εμφανιστεί μαζί και τον Σεπτέμβριο του 2024 στο Μπρόντγουεϊ, στην παράσταση «Oh, Mary!», όπου παρακολούθησαν την Μπέτι Γκίλπιν, συμπρωταγωνίστριά τους στην ταινία. Από τότε, κάθε κοινή τους εμφάνιση γίνεται αντικείμενο σχολιασμού.

