Προανακριτική για τα Τέμπη: Αυλαία σε συνθήκες ακραίας σύγκρουσης

Της Δώρας Αντωνίου

Μέσα σε περιβάλλον ακραίας πολιτικής σύγκρουσης η Προανακριτική Επιτροπή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο αναμένεται σήμερα να ολοκληρώσει τις εργασίες της, κάνοντας επί της ουσίας αποδεκτό το αίτημα του πρώην υφυπουργού για παραπομπή της υπόθεσής του στο Δικαστικό Συμβούλιο. Όσα έγιναν το τελευταίο διήμερο και κυρίως η σφοδρή αντιπαράθεση στην κεντρική πολιτική σκηνή αποτελούν μικρογραφία της παρατεταμένης σύγκρουσης που θα συνόδευε τις εργασίες της Επιτροπής, εφόσον αυτή συνέχιζε τη λειτουργία της για το διάστημα των δύο μηνών που είχε προβλεφθεί. Και αποτελούν την απάντηση για τον ελιγμό της κυβέρνησης να μεταφέρει τη διερεύνηση πιθανών ευθυνών του πρώην υφυπουργού από την αρμοδιότητα της Προανακριτικής στη Δικαιοσύνη.

Η συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι.

Χθες συνεχίστηκε η ανταλλαγή δηλώσεων σε υψηλούς τόνους ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που αντιδρούν σε αυτή την εξέλιξη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ έκανε λόγο για «γενναία απόφαση» του κ. Τριαντόπουλου και πρόσθεσε: «Είναι μια απόφαση η οποία φανερώνει σε όλο της το μεγαλείο την υποκρισία της αντιπολίτευσης και διαλύει και κάθε τελευταίο επιχείρημα συγκάλυψης, το οποίο έχει ακουστεί εναντίον της κυβέρνησης».

Από την κυβέρνηση απαντούν στις καταγγελίες της αντιπολίτευσης αλλά και σε απόψεις που εκφράστηκαν από συνταγματολόγους το τελευταίο διήμερο, ότι το αίτημα του κ. Τριαντόπουλου είναι απόλυτα νόμιμο και ότι δεν υπάρχει η παραμικρή απόκλιση από τις διαδικασίες που ορίζει το Σύνταγμα. Αναφέρουν, επίσης, ότι ο δικαστικός που θα κληρωθεί να αναλάβει το ανακριτικό έργο, θα έχει τη δυνατότητα να διευρύνει το κατηγορητήριο και να καλέσει και άλλους κατηγορούμενους.

Η μεγάλη δυναμική της υπόθεσης των Τεμπών και η ένταση της αντιπαράθεσης, που επισκιάζουν όλες τις άλλες τρέχουσες εξελίξεις, δείχνει γιατί η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η εργαλειοποίηση της υπόθεσης για μικροπολιτικό όφελος. Δείχνει, ταυτόχρονα, ότι η μεταφορά της διερεύνησης πιθανών ευθυνών του κ. Τριαντόπουλου από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη είναι μια επιλογή και ένας χειρισμός για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα συνεχίσει σε καθημερινή βάση η πολιτική συζήτηση να τροφοδοτείται με νέα δεδομένα σχετικά με την υπόθεση.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συμμετέχει σήμερα στις βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και νωρίτερα θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των ηγετών του ΕΛΚ. Σε σχέση με την ευρωπαϊκή Αμυνα, παρά το γεγονός ότι το θέμα δεν αναμένεται να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Λευκής Βίβλου για την Αμυνα καταρχάς θεωρείται από την Αθήνα ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Για την ελληνική πλευρά θεωρείται σημαντικό ότι υπάρχει αναφορά σε μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας, πρόταση που είχε καταθέσει ο πρωθυπουργός από κοινού με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας από τον περασμένο Μάιο. Σημαντική θεωρείται επίσης η αναφορά σε αξιοποίηση του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου 150 δισ. ως μέσο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και όχι ως μέσο χρηματοδότησης αμυντικών βιομηχανιών τρίτων χωρών.

Για το Μεταναστευτικό, πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί Σύνοδος Ευρωπαίων ηγετών, στην οποία θα συμμετέχει ο κ. Μητσοτάκης, όπου η Αθήνα προσέρχεται με τη θέση ότι προτεραιότητα έχει η εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Ασυλο και κυρίως η αύξηση και η επιτάχυνση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητηθούν, επίσης, οι εξελίξεις στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Συρία και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.