Προανακριτική για τα Τέμπη: Κλήση του Χρ. Τριαντόπουλου στην επιτροπή ζητά η κυβερνητική πλειοψηφία

Σε έντονα πολωμένο κλίμα, με κόντρες και αντεγκλήσεων διεξάγεται η δεύτερη συνεδρίαση την προανακριτικής με κεντρικό θέμα το αίτημα Τριαντοπούλου για παραπομπή του απευθείας στον φυσικό δικαστή για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με την αλλοίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Το αίτημα να κληθεί - έστω και τυπικά - στην Προανακριτική Επιτροπή ο Χρήστος Τριαντόπουλος κατέθεσε η κυβερνητική πλειοψηφία.

Σκοπός της κλήσης του πρώην υφυπουργού, που εισηγείται η ΝΔ, είναι να μην υπάρξει κανένα θέμα νομιμότητας της διαδικασίας, με τους βουλευτές της πλειοψηφίας να προτείνουν ο κ. Τριαντόπουλος να καταθέσει στην επιτροπή είτε διά ζώσης είτε με υπόμνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το «γαλάζιο» στρατόπεδο θεωρούν ότι το αίτημα για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, όπως διατυπώθηκε στην εισαγγελική διάταξη, είναι επαρκές και υπογραμμίζουν πως δεν θεωρούν ότι χρειάζεται άλλη προανακριτική διαδικασία πέραν της προανάκρισης που έκανε η Εισαγγελέας Λάρισας.

Σημειώνεται ότι με την έναρξη της συνεδρίασης, υπήρξε ολιγόλεπτη διακοπή καθώς ο πρόεδρος της προανακριτικής επιτροπής Παναγής Καππάτος ειδοποιήθηκε να παραλάβει μια νέα «Εξώδικη Δήλωση, Διαμαρτυρίας και Πρόσκλησης» που κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων Χρήστος Κωνσταντινίδης (σύζυγος της Βασιλικής Χλωρού) και Αικατερίνη Τσελεπή - Βουτσινά (αδελφή του Ιωάννη Βουτσινά).

Υπενθυμίζεται ότι «Εξώδικη Δήλωση, Διαμαρτυρία και Πρόσκληση» στην Επιτροπή είχε αποστείλει και η Μαρία Καρυστιανού.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παναγής Καππάτος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διανείμει στα μέλη της Επιτροπής και τις δύο εξώδικες δηλώσεις προκειμένου να τις λάβουν υπόψιν τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.