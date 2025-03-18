Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στη Γενεύη, θα συναντηθούν εκ νέου στις 3-4 Απριλίου

Με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε στη Γενεύη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές κατά τη συνάντηση έγινε αποτίμηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό και του τρόπου καλύτερης εφαρμογής των συμφωνηθέντων.

«Αντικείμενο συζήτησης ήταν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με επίκεντρο την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης της Συρίας», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές.

«Συζήτησαν για το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θα διεξαχθεί εντός του Απριλίου και για την επόμενη συνάντηση των δύο Υπουργών, η οποία θα λάβει χώρα κατά τη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, στις 3-4 Απριλίου».

Μετά το πέρας της συμμετοχής του στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της άτυπης συνάντησης για το Κυπριακό σε διευρυμένο σχήμα ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε:

Βρεθήκαμε σήμερα στη Γενεύη, στην άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Eλληνικής Kυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανέλαβε το τελευταίο διάστημα, ως μείζονα προτεραιότητα του ΟΗΕ, την επανεκκίνηση των άτυπων συζητήσεων σχετικά με το Κυπριακό.

Η συζήτηση, η οποία έγινε, εδράστηκε στους τομείς που αναφέρονται στα Μέτρα για την Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών, όπως ιδίως αναφέρονται τα ζητήματα αποναρκοθέτησης, προστασίας του περιβάλλοντος, νεότητας, της αποκατάστασης νεκροταφείων κ.λπ.

Αποφασίστηκε ότι θα ορισθεί Προσωπικός Απεσταλμένος για τα επόμενα βήματα των συζητήσεων εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το Κυπριακό βρίσκεται στην αιχμή της ατζέντας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα υπάρξει συνέχεια στις άτυπες συναντήσεις, τόσο διμερώς, όσο και με το format της πενταμερούς.

Αναμένουμε ότι στο τέλος Ιουλίου θα υπάρξει και νέα πενταμερής συνεδρίαση.

Αντιλαμβανόμαστε ότι, παρά το γεγονός ότι η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς βρίσκεται σε άλλη γραμμή σε σχέση με το πλαίσιο, το οποίο καθορίζουν τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει ο διάλογος για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης.

Η μόνη λύση είναι η επανένωση του νησιού.

