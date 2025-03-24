Σαχινίδης: Μόνο με ευφορικές ουσίες θα συνεργαζόταν το ΠΑΣΟΚ με Κωνσταντοπούλου

Μόνο με... την επίδραση ευφορικών ουσιών πρόκειται να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής με την Πλεύση Ελευθερίας.

Αυτό είπε ενδεικτικά ο Φίλιππος Σαχινίδης, Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κληθείς να απαντήσει για το εάν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας της παράταξης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε εκπομπή του One.

«Μόνο υπό την επίδραση ευφορικών ουσιών», είπε συγκεκριμένα.

Ταυτόχρονα ο κ. Σαχινίδης, υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, στις επόμενες εθνικές εκλογές. Στην ερώτηση «Ποιος είναι έτοιμος να κυβερνήσει αν γινόταν τώρα εκλογές;», το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Σε δυο χρόνια πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι.»

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.