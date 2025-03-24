Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαχινίδης: Μόνο υπό την επίδραση... ευφορικών ουσιών θα συνεργαζόταν το ΠΑΣΟΚ με την Κωνσταντοπούλου

«Σε δυο χρόνια πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε», σημείωσε το Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξή του

Σαχινίδης: Μόνο με ευφορικές ουσίες θα συνεργαζόταν το ΠΑΣΟΚ με Κωνσταντοπούλου

Μόνο με... την επίδραση ευφορικών ουσιών πρόκειται να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής με την Πλεύση Ελευθερίας.

Αυτό είπε ενδεικτικά ο Φίλιππος Σαχινίδης, Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κληθείς να απαντήσει για το εάν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας της παράταξης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε εκπομπή του One.

«Μόνο υπό την επίδραση ευφορικών ουσιών», είπε συγκεκριμένα.

Ταυτόχρονα ο κ. Σαχινίδης, υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, στις επόμενες εθνικές εκλογές. Στην ερώτηση «Ποιος είναι έτοιμος να κυβερνήσει αν γινόταν τώρα εκλογές;», το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Σε δυο χρόνια πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι.»

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Πλεύση Ελευθερίας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark