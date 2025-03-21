Οι αλλαγές στο μεταναστευτικό και ο σχεδιασμός της Αθήνας

Της Δώρας Αντωνίου

Στην ταχεία εναρμόνιση των χωρών της Ε.Ε. με το νέο πλαίσιο για το μεταναστευτικό προσβλέπει η Αθήνα. Η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται ικανοποιημένη τόσο από την προοπτική ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων όσο και από την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου για επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τοποθετηθεί ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο υπέρ ενός πιο αυστηρού πλαισίου για επιστροφές όσων μεταναστών δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Προσερχόμενος χθες στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., υπογράμμισε: «Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο προτεινόμενος κανονισμός επιστροφών συντάσσεται με τις πάγιες ελληνικές θέσεις, οι οποίες δίνουνε προτεραιότητα όχι μόνο στην εξωτερική φύλαξη των συνόρων της ΕΕ αλλά και στη γρήγορη διαδικασία επιστροφής όσων δεν έχουν λάβει άσυλο σε χώρα της ΕΕ, στα κράτη από τα οποία προέρχονται. Εξού και αναμένουμε, με μεγάλη ανυπομονησία θα έλεγα, τον νέο κατάλογο των ασφαλών χωρών προέλευσης έτσι ώστε και η χώρα μας να μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτήν την κατεύθυνση και η σαφής οδηγία που έχω δώσει στην καινούργια ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης ακριβώς κινείται στη λογική ότι όποιος εισέρχεται στη χώρα μας παράνομα και δεν έχει λάβει άσυλο, δεν τυγχάνει δηλαδή διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να επιστρέφεται στη χώρα από την οποία ήρθε. Και είναι πολύ σημαντικό πια να έχουμε και ευρωπαϊκά κανονιστικά εργαλεία τα οποία θα μας διευκολύνουν να υλοποιήσουμε αυτήν την πολιτική»

Η πολιτική της Ε.Ε. κινείται στην κατεύθυνση διαμόρφωσης μιας αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφών, που θα επιτρέψει επιτάχυνση των διαδικασιών και αύξηση του αριθμού όσων επιστρέφουν στις χώρες προέλευσης. Η Αθήνα έδωσε ήδη, μέσω του νέου υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκη Βορίδη, ένα πρώτο δείγμα γραφής της βούλησής της να υλοποιήσει μια τέτοια στρατηγική. Οπως ανακοίνωσε ο κ. Βορίδης η διάταξη για την παράταση αδειών διαμονής νέου τύπου σε μετανάστες αποσύρεται.

Η αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι ζήτημα κορυφαίας προτεραιότητας για τις Βρυξέλλες. Και στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του νέου πλαισίου είναι να δημιουργηθούν εναρμονισμένοι κανόνες για τις επιστροφές, καθώς θεωρείται ότι το πολυκερματισμένο περιβάλλον όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούνται από κάθε χώρα διαμορφώνει ένα πολύ αδύναμο συνολικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα μόλις το 20% των μεταναστών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην Ε.Ε. να επιστρέφει στις χώρες προέλευσης. Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα η Ελλάδα να έρθει αντιμέτωπη με αυξημένες επιστροφές μεταναστών που δεν δικαιούνται προστασία και βρίσκονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έχοντας όμως εισέλθει στην Ευρώπη από τη χώρα μας. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Αθήνα ενδιαφέρεται για την γρήγορη ολοκλήρωση της προεργασίας και την έναρξη εφαρμογής του νέου πλαισίου με τρόπο αποτελεσματικό.

Βεβαίως, η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής είναι ένα ζήτημα που αφορά και την εσωτερική ατζέντα της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα θέμα που βρίσκεται ψηλά στα ζητήματα που απασχολούν ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο και είναι σαφές ότι το μήνυμα μιας πιο αυστηρής πολιτικής αποσκοπεί και στην ικανοποίηση του ακροατηρίου αυτού και συνακόλουθα στην ανάσχεση της μετακίνησης ψηφοφόρων στα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Ν.Δ..

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.