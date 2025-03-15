Μ. Βορίδης: Νόμιμη μετανάστευση σημαίνει ότι εμείς θα αποφασίζουμε πόσοι έρχονται και από πού

Ολοκληρώθηκε στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η τελετή παράδοσης-παραλαβής ανάμεσα στον νέο υπουργό, Μάκη Βορίδη και τον απερχόμενο Νίκο Παναγιωτόπουλο, αλλά και τη νέα υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη και την απερχόμενη Σοφία Βούλτεψη.

Κατά την πρώτη του ομιλία στο υπουργείο, ο νέος υπουργός, Μάκης Βορίδης, αναφέρθηκε στον Νίκο Παναγιωτόπουλο με θερμά λόγια: «Ο Νίκος είναι συναγωνιστής και φίλος. Πρόκειται για μια αλλαγή εντός της κυβέρνησης, στο πλαίσιο των συνηθισμένων αλλαγών προσώπων. Δεν υπάρχει κάποιο μείζον θέμα. Γίνονται αλλαγές στα πρόσωπα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει κάνει κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο ή δεν τα έχει πάει καλά. Αντιθέτως, η αίσθηση που έχουμε όλοι από την κυβερνητική θητεία και του Νίκου και της Σοφίας είναι απολύτως ευδόκιμη. Οι λόγοι αυτών των αλλαγών αφορούν αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».

Ο νέος υπουργός έδωσε επίσης το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει, τονίζοντας, ανάμεσα σε άλλα: «Έχω σαφείς, συγκεκριμένες και ισχυρές ιδεολογικές απόψεις για το μεταναστευτικό. Αυτές οι συγκεκριμένες και ισχυρές απόψεις νομίζω ότι απεικονίστηκαν και σήμερα με την τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο. Η εντολή είναι να πράξουμε τα δέοντα και τα μέγιστα σε όποιο βαθμό μπορούμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση και αυτό σημαίνει να οργανώσουμε τις επιστροφές με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Αυτή είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση».

«Το ζήτημα της διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης τίθεται πλέον εντατικά και πιεστικά, και έχουμε μπροστά μας πολλές δράσεις να υλοποιήσουμε», συμπλήρωσε ο υπουργός και τόνισε: «Το ζήτημα αφορά τη στάση μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε μπροστά μας μεγάλους αγώνες. Είναι σαφές ότι η στάση των κοινωνιών απέναντι στην παράνομη μετανάστευση αλλάζει».

Αναφερόμενος στη νόμιμη μετανάστευση, υπογράμμισε: «Νόμιμη μετανάστευση σημαίνει ότι εμείς αποφασίζουμε ποιοι έρχονται, από πού, σε τι αριθμό, για πόσο διάστημα και υπό ποιες προϋποθέσεις. Όσοι εισέρχονται νόμιμα στη χώρα μας οφείλουν να ζουν σύμφωνα με τις παραδόσεις μας, να σέβονται τις αξίες μας, την ταυτότητά μας, την πολιτιστική μας κληρονομιά και τον τόπο που τους φιλοξενεί. Αυτοί είναι οι όροι για την οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης και επομένως σε αυτούς τους μεγάλους ιδεολογικοπολιτικούς άξονες είναι που θα αναπτύξουμε τη συζήτηση το επόμενο διάστημα».

Ο απερχόμενος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ξεκίνησε την ομιλία του, τονίζοντας: «Σε αυτήν την υπόθεση υπάρχει μια σταθερά: κανένα αξίωμα δεν κρατά για πάντα. Το ζητούμενο είναι, είτε η θητεία σου είναι μικρή είτε μεγάλη, ο χρόνος που σου έχει δοθεί να είναι χρήσιμος και παραγωγικός. Εκτιμώ ότι έπραξα το καθήκον μου, αποχωρώ με το κεφάλι ψηλά και η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου -μια νέα, ηλιόλουστη αρχή».

Αναφερόμενος στους εννέα μήνες της θητείας του, δήλωσε ότι παράχθηκε σημαντικό έργο και χαρακτήρισε το υπουργείο σύνθετο και πολύπλοκο, απαιτώντας τη διαρκή διαχείριση μικρών και μεγάλων κρίσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαχείριση των ροών, «τόσο των μεταναστευτικών όσο και των οικονομικών», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, στα ευρωπαϊκά κονδύλια και στην «προίκα» των 500 εκατ. ευρώ, που διατέθηκε για τη χρηματοδότηση των αναγκών του συστήματος. «Στο τέλος του 2024, χάρη σε μια υπερπροσπάθεια, πληρώθηκαν 98 εκατ. ευρώ για κατεπείγουσες ανάγκες, προκειμένου το σύστημα να παραμείνει όρθιο», ανέφερε.

Απευθυνόμενος στον νέο υπουργό κ. Βορίδη, ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε: «Οδηγήσαμε τη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μια κρίσιμη καμπή, αναδεικνύοντας ότι το μεταναστευτικό είναι πρωτίστως ζήτημα ασφάλειας. Εκτιμώ ότι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί με την παρουσία του Μάκη Βορίδη. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα το πράξει». Κλείνοντας, δήλωσε: «Αν σε κάποιο σημείο υπήρξα πρόβλημα ή έστω μέρος του προβλήματος, με την αποχώρησή μου αυτό θα πάψει να υφίσταται και όλα θα εξελιχθούν με ομαλούς και αποτελεσματικούς ρυθμούς».

Κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής των υφυπουργών, η νέα υφυπουργός, Σέβη Βολουδάκη, εξέφρασε την αισιοδοξία της για τη συνεργασία της με τον κ. Βορίδη, συνεχίζοντας το έργο του υπουργείου και σημείωσε: «Η χώρα μας έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο στη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου, εφαρμόζοντας μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Με σκληρή δουλειά, επιμονή και βαδίζοντας στα αξιόλογα χνάρια των προκατόχων μας, μπορούμε να επιτύχουμε ακόμα περισσότερα».

Η απερχόμενη υφυπουργός, Σοφία Βούλτεψη, έκανε έναν απολογισμό των τελευταίων χρόνων στο υπουργείο και ξεκίνησε την ομιλία της, τονίζοντας: «Λένε πως οι αποχαιρετισμοί είναι πικροί. Αλλά όχι πάντα και όχι όλες τις φορές. Εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, ο πρωθυπουργός μου έδωσε την ευκαιρία -και, όπως αποδείχθηκε, και τον αναγκαίο χρόνο- για να βάλω τα θεμέλια σε έναν τομέα άγνωστο και παρεξηγημένο μέχρι τότε στην Ελλάδα. Έναν τομέα που είχε πληγεί πριν καν γεννηθεί, λόγω του αρνητικού παρελθόντος ως προς την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, κατά την διετία 2015-2016, αλλά και μετά». Καταλήγοντας, ευχήθηκε θερμά καλή επιτυχία στους διαδόχους της, Μάκη Βορίδη και Σέβη Βολουδάκη, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα είναι στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν και επεσήμανε: «Έχουμε το εθνικό καθήκον να προστατεύσουμε την πατρίδα μας, που εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και των μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών, πιέζεται από όλα τα σημεία του ορίζοντα. Και έχουμε την υποχρέωση να το κάνουμε όλοι μαζί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.