«Υπό αυτές τις συνθήκες καθίσταται δυσχερές να οργανωθεί το ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας» δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία με την προφυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Παραχωρήσεις στο κράτος δικαίου δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης συμπληρώνοντας ότι η κατάσταση είναι ρευστή και ανησυχητική.

Απαντώντας σε ερώτηση περί διπλασιασμού του φόρου μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού, υπογράμμισε ότι «λόγω του ότι από ένα ποσό και πάνω ξεφεύγει το αφορολόγητο και η κλίμακα πηγαίνει στο 22%, ο ετήσιος φόρος θα αυξηθεί σε κάποιες περιπτώσεις που δεν υπάρχουν παιδιά».

«Στην πραγματικότητα» συμπλήρωσε «θα αυξηθεί ο μικτός μισθός και αισθητά ο καθαρός μισθός, και θα συμπαρασυρθούν και πολλά επιδόματα, και αντίστοιχα θα έχουμε μια ακόμη αύξηση στον δημόσιο τομέα».

«Οι δηλώσεις Βενιζέλου για την προανακριτική αποτελούν επιστημονικές απόψεις»

Σχετικά με δηλώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου για την προανακριτική, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως «δεν θα μπούμε στη διαδικασία σχολιασμού επιστημονικών απόψεων, ούτε να απαντάμε σε ανθρώπους που εκφράζουν την επιστημονική τους άποψη». Πρόσθεσε ότι η ουσία είναι πως η πρόταση Τριαντόπουλου είναι απολύτως νόμιμη και ότι η ίδια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ λέει στη σελίδα 16 ότι με βάση την προκαταρκτική που είχε γίνει, αν ο κ. Τριαντόπουλος δεν είχε την υφυπουργική ιδιότητα θα είχε πάει να δικαστεί με τους υπόλοιπους.

«Είναι σε αμηχανία η αντιπολίτευση. Να σταθούμε στη μεγάλη εικόνα. Διαλύθηκε το αφήγημα για συγκάλυψη και τους χαλάσαμε τα σχέδια για σόου που ήθελαν να κάνουν στη Βουλή», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων. «Δεν τους νοιάζει η αλήθεια, τους νοιάζει το σόου», ανέφερε κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι «είδε τα Τέμπη ως ευκαιρία για πολιτική εκμετάλλευση».

«Στο ποδόσφαιρο καμιά φορά οι επιστροφές βγαίνουν σε καλό. Στην πολιτική συνήθως παραπέμπουν σε γνωστό λαϊκό άσμα, επιστροφές καταστροφές. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Τα έργα και οι ημέρες του κ. Τσίπρα είναι εδώ και μας θυμίζουν ότι η Ελλάδα έφτασε στο χείλος του γκρεμού. Καλό είναι αυτά να τα θυμάται ο κόσμος για να βλέπει ότι οι θυσίες των πολιτών δεν είναι δεδομένο ότι δεν θα πάνε στράφι. Δουλειά μας να υλοποιούμε κάθε λέξη του προγράμματος μας. Από εκεί και πέρα δημοκρατία έχουμε, όποιος θέλει μπορεί να επιστρέψει αλλά αυτή η επιστροφή δεν θα βγει σε καλό στη χώρα», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης κληθείς να σχολιάσει σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου.

