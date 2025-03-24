Επίσκεψη στην Κω πραγματοποιεί από χθες ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκης Βορίδης, με αφορμή την προγραμματισμένη εκπροσώπηση της κυβέρνησης στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, είχε συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, ενώ επισκέφθηκε την Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ) του νησιού, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου. Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ, την έπαρχο Κω και Νισύρου, Κωνσταντίνα Σβύνου, τον δήμαρχο Κω, Θεοδόση Νικηταρά, καθώς και με εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή, όπου ο υπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για τις επιχειρησιακές λειτουργίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το προσωπικό.

«Το μεταναστευτικό ζήτημα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, και η αποτελεσματική διαχείρισή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τις τοπικές κοινωνίες. Θεωρώ πως βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαχείρισης και θα βελτιωθεί περαιτέρω», δήλωσε ο κ. Βορίδης.

Ο υπουργός τόνισε ότι «προτεραιότητα της κυβέρνησης — και εντολή που έχω από τον πρωθυπουργό, είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και η οργάνωση ενός λειτουργικού δικτύου επιστροφών και επαναπροωθήσεων. Αυτή είναι η βασική μας πολιτική στόχευση. Παράλληλα, θέλουμε να δημιουργήσουμε όρους για νόμιμη μετανάστευση, αλλά με τους δικούς μας κανόνες: εμείς θα επιλέγουμε ποιοι θα έρχονται, πού θα πηγαίνουν, πού θα εργάζονται και πόσο θα παραμένουν. Αυτοί είναι οι όροι της νόμιμης μετανάστευσης».

Ο κ. Βορίδης πρόσθεσε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τον δήμο της Κω, και ανακοίνωσε ανταποδοτικά έργα ύψους 1.440.000 ευρώ, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί. Παράλληλα, δρομολογούνται οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού που αφορά στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή.

Κλείνοντας, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι θα μεταφέρει αίτημα του δημάρχου προς τον αρμόδιο υπουργό για την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος της Κω με επιπλέον προσωπικό, όπως επίσης αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

«Τέθηκε το ζήτημα της ενίσχυσης του Λιμενικού Σώματος με επιπλέον δυνάμεις, ώστε να συνεχίσουν να επιτελούν την εξαιρετική δουλειά που ήδη κάνουν. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στο Λιμενικό μας τη σπουδαία του συνεισφορά και να το υπερασπιζόμαστε απέναντι σε όσους επιχειρούν να το απαξιώσουν και να αμαυρώσουν το έργο του. Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να ενισχύσει τη δύναμη του Λιμενικού Σώματος γενικότερα, αλλά και ειδικά στην Κω».

Τον υπουργό συνόδευσε ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων 'Ασυλο, Δημήτρης Γλυμής και η βουλευτής Δωδεκανήσων της Νέας Δημοκρατίας, Μίκα Ιατρίδη.Φ.Δουλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

