Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανήγγειλε χθες Πέμπτη το βράδυ νέα σύνοδο την ερχόμενη Πέμπτη 27η Μαρτίου στο Παρίσι με τη συμμετοχή του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συμμάχων της Ουκρανίας για να «οριστικοποιηθεί» η «βραχυπρόθεσμη υποστήριξη του ουκρανικού στρατού».

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων είναι η Γερμανία, η Ιταλία και η Πολωνία, θα συναντηθούν στο Παρίσι την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές, το πρακτορείο Bloomberg ανέφερε ότι στη συνάντηση θα συμμετάσχουν επίσης οι ηγέτες της Βρετανίας και του Καναδά.

«Θα διεξαγάγουμε την ερχόμενη Πέμπτη σύνοδο της συμμαχίας των προθύμων», χωρών έτοιμων να συνεισφέρουν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να δοθούν «εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, είπε ο πρόεδρος Μακρόν μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Σκοπός για εμένα την Πέμπτη είναι καταρχήν να υπάρξει επαναβεβαιωθείσα, ρητή και ίσως πιο συγκεκριμένη δέσμευση για τη βραχυπρόθεσμη υποστήριξη της Ουκρανίας», υπογράμμισε.

Η νέα σύνοδος, που θα ακολουθήσει σειρά συναντήσεων στο Παρίσι και στο Λονδίνο από τις αρχές Μαρτίου, οργανώνεται με φόντο τις συνομιλίες των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία για την εξασφάλιση περιορισμένης εμβέλειας κατάπαυσης του πυρός, που προβλέπεται να διεξαχθούν τη Δευτέρα στη Σαουδική Αραβία.

Ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν και ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αποπειρώνται να σχηματίσουν νέο σχήμα υποστήριξης της Ουκρανίας αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία τον περασμένο μήνα, με διακηρυγμένο στόχο να τελειώσει ο πόλεμος που διαρκεί για πάνω από τρία χρόνια.

«Κάναμε πολλή δουλειά με τους Βρετανούς για τους τρόπους να εδραιώσουμε την κατάπαυση του πυρός και νομίζω ότι (η σύνοδος του Παρισιού) θα είναι ευκαιρία να συζητήσουμε και να συγκεκριμενοποιήσουμε», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

«Ο σκοπός κατόπιν είναι να συγκεκριμενοποιήσουμε τα διάφορα επίπεδα υποστήριξης της Ουκρανίας μετά την ειρήνη, στον ουκρανικό στρατό, και δυνητικά την ανάπτυξη» ευρωπαϊκών στρατευμάτων, συμπλήρωσε.

Για τον Εμανουέλ Μακρόν, η «πολύ απογοητευτική» απάντηση της Ρωσίας στην πρόταση της Ουάσιγκτον και του Κιέβου για γενική κατάπαυση του πυρός διάρκειας ενός μήνα «λέει κάτι που καταγγέλλαμε για μήνες, ότι δηλαδή η Ρωσία δεν θέλει ειλικρινά ειρήνη σε αυτό το στάδιο».

Ερωτηθείς πώς ερμηνεύει τις θέσεις του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ο κ. Μακρόν απάντησε «ρωτήστε εκείνον! Δεν είμαι μέσα στο κεφάλι του», συμπληρώνοντας ειρωνικά «ευτυχώς». «Όμως θεωρώ πως καταρχήν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε τη δέσμευσή μας (...) στους Ουκρανούς»,

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.