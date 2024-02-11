Παππάς: Να επιταχύνουμε τη συγκρότηση μετώπου με το Πράττω και τους Οικολόγους Πράσινους

«Να πυκνώσουμε την οργανωμένη μας εξωστρέφεια, όπως κάναμε με τα περιφερειακά συνέδρια, όπως αναμένεται να κάνουμε με τις δύο καμπάνιες για την ακρίβεια και τη στεγαστική πολιτική, να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για άνοιγμα και συνεργασία στην πορεία για τις ευρωεκλογές, οι οποίες ανέδειξαν, ντε φάκτο, και ένα ζήτημα κράτους δικαίου για την Ελλάδα», τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Νίκος Παππάς.

Μιλώντας «Στο Κόκκινο» ο κ. Παππάς τόνισε: «Υπάρχουν δυνάμεις, με τις οποίες γειτονεύουμε. Δυνάμεις του πατριωτικού χώρου, όπως η κίνηση Πράττω, δυνάμεις του οικολογικού χώρου, όπως οι Οικολόγοι Πράσινοι. Θα πρέπει να πάρουμε πολύ γρήγορα πρωτοβουλίες, ως μεγάλη δύναμη, για να συγκροτηθούν τα ευρύτερα δυνατά μέτωπα στην πορεία προς τις ευρωπαϊκές εκλογές».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επεσήμανε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα είχε ανταποκριθεί στην πρόκληση των συνεργασιών, συνομιλώντας με τις δυνάμεις της Αριστεράς, τους Πράσινους, τη σοσιαλδημοκρατία, ενώ, σε ό,τι αφορά στα θέματα του κράτους δικαίου υπήρξε στο ευρωκοινοβούλιο σύγκλιση και με κεντρώες δυνάμεις. Αυτό το τόξο δυνάμεων θα πρέπει να επιδιώξουμε να εκφραστεί και στην κάλπη των ευρωεκλογών». Προσθέτοντας, λίγο αργότερα: «Να δείξουμε μεγαλοσύνη, να κάνουμε τα ανοίγματά μας, να είμαστε αποτελεσματικοί και να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα και προς την κοινωνία και προς τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, το οποίο θα πυροδοτήσει πολιτικές εξελίξεις».

Σε ό,τι αφορά στο Περιφερειακό Συνέδριο Θεσσαλίας, που διοργάνωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού αναφέρθηκε στον ελλιπή σχεδιασμό και τη μηδενική αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής πριν αλλά και μετά τον Ιανό, καθώς και στις απεντάξεις κρίσιμων έργων από την κυβέρνηση της Ν.Δ., ανέφερε ότι θα πρέπει να στηριχθούν τα εισοδήματα των πολιτών, ώστε να μείνει ο κόσμος στη Θεσσαλία και να ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και να προχωρήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις των υποδομών μέσω μίας μεγάλης δημόσιας παρέμβασης.

