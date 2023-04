O αποχαιρετισμός του Γιάννη Οικονόμου ως κυβερνητικός εκπρόσωπος Πολιτική 18:12, 20.04.2023 linkedin

Συγκινημένος ο Γιάννης Οικονόμου παρέδωσε τη σκυτάλη στον Άκη Σκέρτσο, καθώς διεκδικεί «σταυρό» στη Φθιώτιδα και ισχύουν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών περιορισμοί στις τηλεοπτικές εμφανίσεις των υποψηφίων