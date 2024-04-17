Γεραπετρίτης- «Our Ocean»: Ενωμένοι, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά

«Η 9η Διάσκεψη "Our Ocean Conference" στην Ελλάδα πρωτοστατεί στην ώθηση για την περαιτέρω ενίσχυση της άμεσης και αποτελεσματικής δράσης» για την κλιματική αλλαγή, σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του τη δεύτερη μέρα της Διάσκεψης που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

'Αλλωστε, όπως τόνισε, στις μέρες μας «η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινής μας δραστηριότητας και οι απειλές που προέρχονται από αυτήν είναι υπαρξιακής σημασίας για πάρα πολλές χώρες».

«Η παγκόσμια κοινότητα αναγνωρίζει ότι επίκεινται σοβαροί και πολλαπλοί κίνδυνοι και πιέσεις για τους ωκεανούς μας», πρόσθεσε.

Σημείωσε δε πως «κατά το παρελθόν, η περιγραφή της θέσης εργασίας ενός υπουργού Εξωτερικών θα περιλάμβανε τις εξωτερικές υποθέσεις, τη διπλωματία, τα γεωπολιτικά ζητήματα, και τον τρόπο αντιμετώπισης των άλλων χωρών, σε γειτονικό, περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο».

«Η μεγάλη διαφορά τώρα έγκειται στο ότι νέες παγκόσμιες προκλήσεις έχουν αναδυθεί και επείγοντα ζητήματα απαιτούν την άμεση προσοχή, ακόμη και των υπουργών Εξωτερικών», ανέφερε.

«Η κλιματική αλλαγή συνιστά πλέον ένα οριζόντιο ζήτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εργασίας ενός υπουργού Εξωτερικών. Οι επιπτώσεις της είναι εμφανείς και έχουν σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τον πλανήτη μας και τους κατοίκους του, αλλά και για τα εδραιωμένα συστήματα δημόσιας διακυβέρνησης και διεθνών σχέσεων», επεσήμανε.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, «η Ελλάδα, ως υποψήφια χώρα για μία μη μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026, έχει ήδη θέσει την κλιματική κρίση και την ασφάλεια ως προτεραιότητές της και ως τομείς υψίστου ενδιαφέροντος».

«Αναμένουμε ότι κατά τη θητεία μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα έχουμε την ευκαιρία, μαζί με όλους εσάς, να εγείρουμε τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και ιδίως εκείνα που αφορούν την προστασία των ωκεανών και των υδάτων».

Αυτές τις μέρες στην Αθήνα, σημείωσε, φιλοξενούνται περισσότερες από 130 αποστολές κρατών, διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ.

«Επιτύχαμε από κοινού σπουδαία πράγματα κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. Ο υπουργός Κέρι, κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του χθες, αναφέρθηκε στην επιδιωκόμενη Συναίνεση των Αθηνών, και πράγματι, πιστεύω ότι επιτύχαμε αυτή τη συναίνεση [...] Σε υψηλότερο επίπεδο, το κύριο χαρακτηριστικό είναι το εξής: δεν πρέπει να παραβλέπουμε όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον μας και ιδιαίτερα στους ωκεανούς μας. Έχουμε, επίσης, επιτύχει συγκεκριμένους στόχους και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γι' αυτούς».

Συνεπώς, όπως περιέγραψε, η Συναίνεση των Αθηνών υιοθέτησε τρία «εμβληματικά αποτελέσματα» της Διάσκεψής:

-Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 400 δεσμεύσεις, αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

-Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε την ισχυρή δέσμευσή της για διεθνή θαλάσσια διακυβέρνηση ανακοινώνοντας 40 δεσμεύσεις για δράση για το 2024, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από διάφορα ταμεία της ΕΕ. Αποτελούν το μεγαλύτερο ποσό που έχει ποτέ ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη σύσταση της διάσκεψής μας.

-Έχει σημειωθεί ένα νέο ρεκόρ. Το ποσοστό του 47% των θαλασσίων προστατευόμενων περιοχών, παγκοσμίως, προήλθε από τις Διασκέψεις των Ωκεανών, ένα αποτέλεσμα που μας κάνει όλους υπερήφανους.

«Αποχωρώ από αυτή τη Διάσκεψη, έχοντας αποκτήσει νέους φίλους από όλο τον κόσμο με τους οποίους μοιραζόμαστε τη βαθύτατη ανησυχία μας για τους ωκεανούς, αλλά και την ελπίδα ότι, ενωμένοι, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά για το μέλλον», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

