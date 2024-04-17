Για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης μίλησε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο «Our Ocean Confererce 2024», που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Ειδικότερα επεσήμανε ότι «είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε τη σημασία της παρατήρησης της Γης για την προστασία των ωκεανών. Και γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται για την κατασκευή μικροδορυφόρων που θα βοηθήσουν στην παρακολούθηση των παγκόσμιων ωκεανών με πολύ καλύτερο τρόπο».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης «τώρα έχουμε καλή τεχνολογία, καινοτόμα τεχνολογία που μπορεί να μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε αυτόν τον τύπο ρύπανσης με πολύ καλύτερο τρόπο».

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός «μέσω μιας εφαρμογής που, ξανά, μέσω εικόνων από δορυφόρο, θα επιτρέπει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν ποιος έχει τι, σε κάθε ακτή και, συνεπώς, να επιβάλλει κοινούς κανόνες που θα προστατεύουν το περιβάλλον και θα κρατάει υπόλογους όσους βλάπτουν το περιβάλλον και την ακτογραμμή μας. Αυτές είναι τρεις πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα ήθελα να ανακοινώσω σήμερα. Και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση αργότερα επειδή καταλαβαίνω ότι είμαστε απόλυτα».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι «η Ελλάδα θα δεσμευτεί τα επόμενα τρία χρόνια για τη δημιουργία τουλάχιστον 15 μικροδορυφόρων που θα συνεισφέρουν επίσης σε αυτόν το στόχο. Η δεύτερη δέσμευση από την πλευρά μας αφορά τη ναυτιλία. Η πρόσβαση της Ελλάδας στους παγκόσμιους ωκεανούς γίνεται κυρίως μέσω ενός πολύ μεγάλου ιδιόκτητου στόλου, μιας μεγάλης ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Η Ελλάδα έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο και είναι καθήκον μας να ψηφιοποιήσουμε ολόκληρη τη διαδικασία αυτής της βιομηχανίας προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τις διαδρομές, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τις διαδικασίες, προκειμένου να βοηθήσουμε όλη αυτήν τη βιομηχανία να είναι τόσο οικολογική όσο είναι δυνατόν. Έτσι, αυτή είναι η δεύτερη δέσμευση. Και είμαι επίσης πολύ χαρούμενος που θα ήθελα να αναφέρω ότι σε έναν ή δύο μήνες από τώρα, θα εκκινήσουμε μια εφαρμογή για την προστασία επίσης των ακτών μας και τη χρήση κάθε παραλίας εδώ στην Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

