Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, ψηφίζουμε όμως τις αμυντικές δαπάνες, γιατί είναι προτεραιότητα μας η αμυντική θωράκιση της χώρας και η επαρκής άμυνα, παρά τα σοβαρά λάθη της κυβέρνησης. Αυτό τόνισε στην ομιλία του επί του κρατικού προϋπολογισμού 2024, ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ευάγγελος Αποστολάκης.

Όπως σημείωσε, επιλέξαμε να εκφράσουμε, με αυτή τη συμβολική μας κίνηση, τη μόνιμη, διαχρονική και αδιαπραγμάτευτη θέση μας. Με την επιλογή μας αυτή αφαιρούμε και από το οπλοστάσιο της προπαγάνδας της ΝΔ το ψέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ψήφισε τις εξοπλιστικές δαπάνες. Θυμίζω ότι ψηφίστηκαν από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι φρεγάτες, τα πρώτα RAFALE, η αναβάθμιση των F-16, και ολοκληρώθηκαν τα υποβρύχια 214, επισήμανε ο κ. Αποτσολάκης,

Ο κ. Αποστολάκης εξέφρασε και τη χαρά του διότι οι θέσεις που εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Ν. Δένδιας «είναι στο ίδιο πνεύμα με αυτές που ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε όλα αυτά τα χρόνια, ότι δηλαδή χρειάζεται προτεραιοποίηση, σχεδιασμός και προγραμματισμός, αξιοποίηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Τελικά, πρέπει να γίνουν έξυπνες επιλογές» είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, πρότεινε (α) την άμεση ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, (β) την άμεση στήριξη και αναβάθμιση όλων των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων και μονάδων, (γ) τη δημιουργία νέου μισθολογίου για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, με αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή σε μισθούς και αποζημιώσεις, (δ) την άμεση ποιοτική αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των στελεχών και των οικογενειών τους

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρώην υπουργός Εθνικής 'Αμυνας στη δεύτερη κυβέρνηση του Αλ. Τσίπρα. Είπε ότι «ισχύει η κριτική μας για τα κακώς κείμενα Μητσοτάκη στο θέμα των εξοπλισμών και των συμβάσεων», και ότι «καλούμε την κυβέρνηση να λάβει υπόψη της τις προτάσεις μας και να στηρίξει έμπρακτα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς αυτοί αποτελούν το σοβαρότερο οπλικό σύστημα της χώρας».

Πηγή: skai.gr

