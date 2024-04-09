Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε στρατηγική συζήτηση για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ και της Κομισιόν για την κατάσταση στις πολιτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, αναφέρει το προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής.

Επισημαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να προχωρήσουν οι εργασίες σχετικά με την κοινή ανακοίνωση σύμφωνα με τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο, με την επιφύλαξη πρόσθετης καθοδήγησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπως απαιτείται.

Eπίσης, υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραμένει πλήρως προσηλωμένο σε μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και το κεκτημένο, αναφέρεται στο προσχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τον διορισμό της Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ ως Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, με όλα τα κατάλληλα μέσα που διαθέτει, τονίζεται στο προσχέδιο των συμπερασμάτων. Τέλος, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στην επανέναρξη και την πρόοδο στις συνομιλίες για τη διευθέτηση του Κυπριακού, γεγονός που μπορεί επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

