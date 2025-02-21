Για το περιστατικό μεταφοράς ασθενούς στην Ξάνθη με φορτηγάκι με πλαστική καρέκλα απάντησε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανέβασε στα social media την επίσημη απάντηση του ΕΚΑΒ με το δελτίο τύπου και τις καταγεγραμμένες συνομιλίες.

«Πήραν τηλέφωνο οι συγγενείς για μεταφορά της κυρίας που είχε πάθει εγκεφαλικό στο Κέντρο Υγείας Αβδήρων. Εστάλη ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αβδήρων με γιατρό, την πήρε και την πήγε στο Κέντρο Υγείας. Την εξέτασαν, την περιθάλψανε και κατά τις 4 η ώρα αν θυμάμαι καλά είπε ο γιατρός να επιστρέψει σπίτι της. Η κυρία αυτή πράγματι είχε κινητικό πρόβλημα, δεν μπορούσε εύκολα να μπει σε ΙΧ και οι συγγενείς ζήτησαν να την πάει πίσω το ασθενοφόρο. Εκεί πράγματι τής αρνήθηκαν να την πάει πίσω το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας στο σπίτι της», διευκρίνισε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας:

«Υπάρχει μια πάγια εντολή στο ΕΚΑΒ που λέει ότι δεν επιστρέφουμε τους ασθενείς όταν είναι καλά στο σπίτι τους. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι ότι αν το ΕΚΑΒ κάνει και τη δεύτερη διαδρομή, κι αυτό ισχύει σε επίπεδο επικράτειας, εσύ μπορεί να χρειαστείς ασθενοφόρο και δεν θα υπάρχει. Η παγία εντολή είναι το ασθενοφόρο δεν σε γυρίζει σπίτι σου. Τα πλάνα επομένως με την κυρία στο φορτηγάκι είναι από την επιστροφή της κυρίας αφού έχει πάρει εξιτήριο. Αυτό επαναλαμβάνω είναι παγία εντολή. Εγώ όταν πληροφορήθηκα για το περιστατικό χθες το βράδυ, είπα "ρε παιδιά ανθρώπινα, να την πηγαίνατε 10 λεπτά τώρα, δίπλα είναι το σπίτι από το Κέντρο Υγείας". Σας λέω τι θα έλεγα εγώ. Αν με ρωτάτε όμως αν το ΕΚΑΒ τήρησε το γράμμα του νόμου, ναι τήρησε το γράμμα του νόμου».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν ασθενοφόρα στην περιοχή, ο υπουργός απάντησε:

«Έχει όσα έχει η Ελλάδα. Μέσα στο 2025 παραλαμβάνουμε 255 καινούργια ασθενοφόρα, το πρόβλημά μας είναι τα πληρώματα, για αυτό έχουμε ψηφίσει και νόμο όπου βάζουμε τους ειδικευόμενους μέσα. Υπάρχει πρόβλημα. Διασώστες οδηγοί ασθενοφόρων δεν υπάρχουν, όλοι δουλεύουν. Εδώ ο ιδιωτικός τομέας δεν βρίσκει».

«Φασίστες και σιχαμένοι αυτοί που επιτέθηκαν στον πρόεδρο του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ»

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης ρωτήθηκε για την επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων στον πρόεδρο του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σωτήρη Νοτάρη, οι οποίοι εισέβαλαν στο γραφείο του απειλώντας τον μέχρι και για τη ζωή του. «Είναι φασίστες αυτοί που το έκαναν αυτό. Αυτοί είναι οι φασίστες, εγώ μπορώ να μπω στο πανεπιστήμιο;» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Έχω μιλήσει κι εγώ με τον Πρύτανη για να καταλάβω τι έγινε. Όλες οι νόμιμες ενέργειες έχουν γίνει από πλευράς Αρχών, δηλαδή κι η Αστυνομία κλήθηκε και Εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε και ΕΔΕ διατάχθηκε. Τώρα σε έναν χώρο σαν το ΕΚΠΑ που είναι 8.500 τετραγωνικά κτίρια, το να κάνουν μια τραμπούκικη επίθεση 10 κουκουλοφόροι δεν μπορείς και να το αποκλείσεις. Πρέπει να έχεις χιλιάδες αστυνομικούς για να το φυλάς, δεν γίνεται αυτό».

«Είναι απαίσιο, είναι φασιστικό, είναι αδιανόητο αυτό που έγινε, είναι σιχαμένοι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δεν είναι ότι εδώ το κράτος δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Τα έχει κάνει όλα», τόνισε αμέσως μετά, ενώ αναφερθείς στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία, είπε ότι «εγώ ο ίδιος από τότε είχα πει κι έχω δικαιωθεί ότι ο νόμος αυτός για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία είναι ανεφάρμοστος». «Γίνεται τώρα να βάλεις άοπλο με στολή σε Πανεπιστήμιο; Θα τον σκοτώνανε. Έχει γίνει πρόοδος, αλά η βία της Άκρας Αριστεράς στα ελληνικά πανεπιστήμια αποτελεί ακόμα φαινόμενο».

«Θα κάνω αγωγή και μήνυση στην Κωνσταντοπούλου»

Απαντώντας στις αιτιάσεις της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι ο ίδιος έχει προσωπική εμπλοκή στην υπόθεση των Τεμπών, εξήγησε πως τότε εκείνος ήταν υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αρμοδιότητα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

«Αρκετούς μήνες μετά το δυστύχημα η Περιφέρεια Θεσσαλίας ζήτησε αύξηση του προγράμματος κατά το ποσό που χρειάζεται για να πληρώσουν τις εταιρείες που είχαν κάνει τις εργασίες στα Τέμπη. Μεταξύ αυτών των εργασιών ήταν και το λεγόμενο "μπάζωμα". Αυτή είναι η υποτιθέμενη εμπλοκή μου που εννοεί η κ. Κωνσταντοπούλου», επεσήμανε ο υπουργός, προαναγγέλλοντας ότι για αυτήν της τη δήλωση θα την πάει στα δικαστήρια.

«Θα της κάνω και αγωγή και μήνυση. Θα έρθει στο δικαστήριο να αποδείξει την προσωπική μου εμπλοκή. Η χυδαιότητα αυτής της κυρίας, η κακία της, η γυναίκα αυτή είναι μια κακιά γυναίκα, έχει κακία μέσα της. Δεν έχει κανένα αίσθημα ευγένειας. Αντί να μου απαντήσει πολιτικά, βγαίνει και με συκοφαντεί. Βγαίνει χθες και δηλώνει για τον μηχανοδηγό που σκοτώθηκε της εμπορικής αμαξοστοιχίας ότι "ο μηχανοδηγός αυτός ήταν εθελοντής στο γραφείο του Μητσοτάκη κι αποδεδειγμένα μετέφερε παράνομο υλικό", δηλαδή κατηγορεί τον νεκρό. Αυτήν την κυρία πάτε να υποστηρίξετε στο συλλαλητήριο. Όπως ήρθαν τα πράγματα, όποιος πάει στο συλλαλητήριο στηρίζει Ζωή Κωνσταντοπούλου».

«Η γυναίκα αυτή ως δικηγόρος έχει μηνύσει τους ιατροδικαστές, τους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς, τους ανακριτές, τον εφέτη ανακριτή. Γιατί τους μηνύει όλους; Για να μην προχωρήσει η δίκη. Γιατί όσο η Ελλάδα μιλάει για τα Τέμπη, ανεβαίνουν τα ποσοστά της. Δεν θέλει να γίνει η δίκη. Η υπερασπιστική της γραμμή όπως την κάνει τώρα, δικαστήριο δεν θα ξεκινήσει ούτε σε 10 χρόνια».

«Χαμός θα γίνει αν πέσει ο Μητσοτάκης - Τα έλεγα και το 2015 και κλάψατε»

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε και για τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε πως κάθε φορά που η κυβέρνηση πιέζεται, επαναφέρει την «καραμέλα» της αποσταθεροποίησης.

«Επειδή έχω ζήσει τις εκλογές του 2015 που ρίξανε τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο και μου έλεγαν πάλι "ό,τι βγάλει η κάλπη", η κάλπη έβγαλε capital control, κλειστές τράπεζες. Άρα μη μου λέτε ότι τώρα δεν θα έχουμε πρόβλημα αν πέσει ο Μητσοτάκης, χαμός θα γίνει. Δράμα θα πάνε όλα, δεν θα έχουμε σταθερότητα στην Ελλάδα, δεν το βλέπετε; Τα έλεγα και το 2015. Κλάψατε; Κλάψατε».

Πηγή: skai.gr

