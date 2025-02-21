Επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων κατήγγειλε ο πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σωτήρης Νοτάρης.
Όπως περιγράφει στην Καθημερινή ο κ. Νοτάρης: «Ήταν λίγο μετά το μεσημέρι. Είχα τελειώσει την προφορική εξέταση μιας φοιτήτριας στο γραφείο μου, όταν άνοιξε βίαια η πόρτα και εμφανίστηκε ομάδα 10-15 μαυροφορεμένων κουκουλοφόρων. Ξαφνιαστήκαμε και οι δύο από την εισβολή, αλλά προσπάθησα να “μετρήσω” την κατάσταση. Τι να θέλουν; “Αυτό (εννοείται: που συμβαίνει), γιατί φέρνεις τους μπάτσους στο πανεπιστήμιο και κυνηγάς εργαζόμενους” μου είπε ένας. Και αμέσως άρχισε η επίθεση. Ένας κρατούσε ένα δοχείο με κόκκινη μπογιά, άλλοι είχαν αυγά στα χέρια. Εκείνος με τη μπογιά, την εκσφενδόνισε σε όλο τον χώρο. Οι άλλοι πετούσαν αυγά. Η φοιτήτρια ήταν έντρομη. Όταν τελείωσαν τα “πυρομαχικά”, άρχισαν να διαλύουν το γραφείο. Έσπασαν υπολογιστές, οθόνες, πέταξαν τα χαρτιά κάτω».
«Στο τέλος, μια κοπέλα της ομάδας μού είπε “εάν ξανακάνεις οτιδήποτε θα σε σκοτώσουμε”», σημείωσε.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, την ίδια ημέρα επίθεση έγινε και στη γραμματέα των τομέων του τμήματος. «Ήταν ένα επεισόδιο τρομακτικό, γιατί όταν βλέπεις ξαφνικά αυτούς τους αγνώστους μπροστά σου δεν μπορείς να γνωρίζεις τις προθέσεις τους. Επίσης δεν γνωρίζεις το ποιόν τους. Εγώ ανησυχούσα και για τη φοιτήτρια», πρόσθεσε ο κ. Νοτάρης.
Ο καθηγητής θεωρεί πως του επιτέθηκαν για τη στάση που κράτησε στο θέμα της κατάληψης ενός κυλικείου και δύο μικρών κενών χώρων σε κοινόχρηστο αίθριο χώρο, που χρησιμοποιείται από τα Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής
Οι διδάσκοντες του τμήματος έκαναν λόγο για «απαράδεκτα περιστατικά και θρασύδειλη επίθεση», και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διήμερη αποχή από τα διδακτικά τους καθήκοντα την Τετάρτη και χθες.
Για το περιστατικό, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, ζήτησε να διενεργηθεί ΕΔΕ.
Τι αναφέρουν πηγές του υπουργείου Παιδείας
Για το περιστατικό πηγές του υπουργείου Παιδείας αναφέρουν τα εξής:
«Αναφορικά με την εισβολή ομάδας αγνώστων στο Μαθηματικό Τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την ενημέρωση του Πρύτανη κ. Γεράσιμου Σιάσου, έγιναν από την πρώτη στιγμή όλες οι απαραίτητες ενέργειες: καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία, αύξηση της φύλαξης στο Μαθηματικό Τμήμα, ενώ διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.
Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στη φύλαξη του συνόλου των ΑΕΙ είναι δεδομένη. Στο ΕΜΠ για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη. Το απόστημα αυτό σπάει μέσα από διαρκείς κλήσεις και παρεμβάσεις της Αστυνομίας όπου χρειαστεί από την ίδια την ακαδημαϊκή́ κοινότητα και τις πρυτανικές αρχές.
Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της έσπασε νομοθετικά το απόστημα της ανομίας στα πανεπιστήμια και άνοιξε τον δρόμο για την εξάλειψη αντίστοιχων περιστατικών. Με τον ίδιο συστηματικό τρόπο θα συνεχίσουμε».
