Μια σοκαριστική ιστορία έγινε γνωστή από την Ξάνθη, όπου μετέφεραν ασθενή με εγκεφαλικό πάνω σε πλαστική καρέκλα μέσα σε ένα φορτηγό.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του και ο Χρήστος Χατζημίσης, χθες το πρωί στην περιοχή των Αβδήρων μια ηλικιωμένη παρουσίασε επιπλοκές στην υγεία της και αμέσως οι συγγενείς της κάλεσαν το ΕΚΑΒ, προκειμένου να έρθει ασθενοφόρο να την παραλάβει από το σπίτι.

Ωστόσο, πήραν την απάντηση ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο και έτσι τη μετέφεραν οι ίδιοι στο Κέντρο Υγείας των Αβδήρων. Όμως, φοβούμενοι ότι περνούσε και δεύτερο εγκεφαλικό επεισόδιο, οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκε λοιπόν και στη συνέχεια, αφού η γυναίκα έγινε καλά και πέρασε το επεισόδιο, έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της.

Όμως και πάλι πήραν την απάντηση πως δεν υπάρχει ασθενοφόρο και οι συγγενείς της τελικά επιστράτευσαν ένα φορτηγάκι δικό τους με μια πλαστική καρέκλα, την έβαλαν επάνω και τη μετέφεραν στο σπίτι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.