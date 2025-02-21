Βορίδης για Τέμπη: Μικρό ζήτημα σε σχέση με όσα γίνονται στον πλανήτη – Στόχος να πέσει ο Μητσοτάκης

Την άποψη πως είναι μικρό το ζήτημα των Τεμπών σε σχέση με όσα γίνονται στον πλανήτη εξέφρασε ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, ενώ τόνισε πως δεν υπάρχει συγκάλυψη, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά στην αντιπολίτευση.

Όπως ανέφερε αρχικά ο υπουργός μιλώντας στο OPEN: «Κάνουν λάθος αυτοί που θεωρούν πως έγινε συγκάλυψη; Η απάντηση είναι ναι. Κάνουν τεράστιο λάθος. Σκοπίμως από πλευράς αντιπολίτευσης δημιουργείται μια πολυεπίπεδη σύγχυση σε αυτό το ζήτημα» και σημείωσε πως: «Η έννοια της διαλλακτικής σχέσης που έχουμε με τον πολίτη δεν είναι πως βαράμε προσοχές σε ότι μας λένε, μιλάμε με τον πολίτη και τον ακούμε και όταν λέμε πως κάτι λέει λάθος, του το εξηγούμε. Αυτή είναι η διαλλακτική σχέση με τη δημοκρατία».

Συνέχισε αναφερόμενος στα περί συγκάλυψης, επισημαίνοντας:

«Γιατί το αποκρούουμε αυτό; Συγκάλυψη δεν σημαίνει πως υπάρχει κάποιος που είναι ένοχος και στον οποίον εμείς δεν επιτρέπουμε και κάνουμε ενέργειες προκειμένου να μην αποκαλυφτεί η ταυτότητά του και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και να δικαστεί και να του αποδοθούν αυτά που πρέπει, να υποστεί δηλαδή την νόμιμη τιμωρία; Αυτό δεν είναι η συγκάλυψη;

Έχουν περάσει δύο χρόνια που ψάχνουμε ένα φορτίο, το οποίο έχει βάλει ένας λαθρέμπορος. Δεν ξέρουμε για το φορτίο, δεν ξέρουμε για τον λαθρέμπορο, που είναι φίλος του Μητσοτάκη, ο οποίος Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον Τριαντόπουλο να πάει να πειράξει τον χώρο προκειμένου να μην αποκαλυφτούν στοιχεία που θα μας έδιναν το φορτίο και τον λαθρέμπορο. Και ρωτώ εγώ, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της πεποιθήσεως της συγκαλύψεως, το φορτίο ξέρουμε ότι υπήρχε; Κανείς δεν ξέρει αν υπήρχε. Για ένα φορτίο που δεν ξέρουμε αν υπήρχε, βεβαίως δεν ξέρουμε αν υπάρχει και λαθρέμπορος και σίγουρα δεν ξέρουμε το όνομά του. Σε αυτό το φορτίο που δεν ξέρουμε αν υπήρχε, και δεν ξέρουμε τον λαθρέμπορο, δεν ξέρουμε και αν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση. Όμως όλα αυτά η αντιπολίτευση τα θεώρησε δεδομένα, ότι έχουν γίνει και μας τα απέδωσε και ξαφνικά υπάρχει ο Μητσοτάκης ο οποίος ενεργεί συγκαλυπτικά για όλα αυτά τα οποία κανείς δεν γνωρίζει».

Όπως επισήμανε ο υπουργός: «Η στόχευση είναι μια να πληγεί η κυβέρνηση, να αποσταθεροποιηθεί η χώρα, να πέσει ο Μητσοτάκης. Άλλο είναι να κάνεις μαχητική αντιπολίτευση, οξεία, σκληρή, δικαίωμά σου. Άλλο είναι να λες ότι εγώ θέλω να ρίξω την κυβέρνηση και για να ρίξω την κυβέρνηση υιοθετώ έναν οχετό ψεμμάτων και λάσπης συστηματικά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με αδιανόητες κατηγορίες προκειμένου να επιτύχω αυτό. Το σχέδιο δεν θα περάσει. Κυβερνήσεις πέφτουνε στο κοινοβούλιο και στις εκλογές. Έτσι αλλάζει η κυβέρνηση. Και περιμένω την πρόταση δυσπιστίας για να πάρουν την πρώτη κοινοβουλευτική τους απάντηση».

Στη συνέχεια, επισήμανε: «Είδαμε πως ο κόσμος αλλάζει με συγκλονιστικό τρόπο, έχουν ανοίξει τεράστια ζητήματα, ευρωπαϊκή άμυνα, ευρωπαϊκός στρατός, συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, Ουκρανία, ευρωπαϊκή ενέργεια, αμυντικές δαπάνες και αν θα εξαιρούνται, ζητήματα ανταγωνιστικότητας, οι δασμοί του Τραμπ, συγκλονιστικά ζητήματα. Στην Ελλάδα, εμείς επί 20 μέρες συζητάμε αυτό. 20 μέρες, μονοθεματικό».

Σε ερώτηση εάν είναι μικρό θέμα το δυστύχημα των Τεμπών, ο κ. Βορίδης απάντησε: «Σε σχέση με αυτά που συζητάμε; Ένα δυστύχημα; Ναι είναι μικρό, σε σχέση με αυτά που συζητάμε. Σε σχέση με την αλλαγή του πλανήτη, τα αίτια ενός δυστυχήματος φυσικά έχουν την αξία τους αλλά όχι ώστε να σταματήσουμε να συζητάμε τα πάντα και να συζητάμε επί 20 μέρες αυτό».

Έπειτα, ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας: «Η κυρία Καρυστιανού είναι μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της, σκύβω το κεφάλι λοιπόν και σεβασμός σε αυτή την ιδιότητα της μάνας που έχασε το παιδί της. Είναι επίσης πολιτικός ενάγουσα. Γίνεται μια ποινική δίκη και έχει τον θεσμικό της ρόλο και αναζητά μέσα από την συμμετοχή της σε αυτή τη δίκη και αξιώνει την τιμωρία των ενόχων. Απόλυτο σεβασμό στο θεσμικό της ρόλο αυτό. Όμως η κυρία Καρυστιανού από ένα σημείο και μετά κάνει πολιτικές τοποθετήσεις, έρχεται και βάζει πολιτικά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά την ποινική αρμοδιότητα της Βουλής, επίσης σεβασμό στην άποψή της και τα δικαιώματά της γιατί πράγματι μπορεί να αξιώσει, να κάνει μια μήνυση σε πολιτικά πρόσωπα. Έχει ρόλο και δικαίωμα.

Τα υπόλοιπα, οι πολιτικές πλέον τοποθετήσεις, να αλλάξει το Σύνταγμα, να βλέπω πχ τοποθετήσεις πως δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη, να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας, σε συγκεντρώσεις σχετικές και άλλα πιο ακραία που δεν αποδίδονται στη συγκεκριμένη αλλά ήταν στη συγκεκριμένη εκδήλωση, εκεί δεν γίνεται να μην απαντάς. Δεν γίνεται να υπάρχουν πολιτικές τοποθετήσεις στις οποίες δεν θα υπάρχουν αποκρίσεις».

Ακολούθως, αφού διερωτήθηκε αν έχει έρθει αίτημα στη Βουλή προκειμένου να γίνει προκαταρκτική για ανθρωποκτονίες ή για διατάραξη συγκοινωνίας, υποστήριξε ότι το μόνο αίτημα αφορούσε σε παράβαση καθήκοντος πλημμεληματικού χαρακτήρα, για τη σύμβαση 717, για δημοσιολογιστικές διαφορές.

Το τελευταίο επιχείρημα Βορίδη ήταν το εξής: υπενθυμίζοντας ότι διετέλεσε υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων από τις 11/11/2011 μέχρι το Μάιο του 2012 «στην πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και σε αυτά που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, κατά την άποψή τους πρέπει να διωχθώ για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Εγώ, για ένα δυστύχημα που έγινε 13 χρόνια αφότου έχω φύγει από την υπουργική μου θέση». Αυτό, είναι ακραίος ποινικός λαϊκισμός, κατήγγειλε κλείνοντας.

Πηγή: skai.gr

