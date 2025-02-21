Κόντρα μεταξύ του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, και του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Καραμέρου έχει ξεσπάσει με αφορμή δηλώσεις του πρώτου στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με αιχμή την ανακοίνωση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη.

Ερωτηθείς εάν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απάντησε «εγώ έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και δεν πρέπει να δικάζει ούτε με βάση τις δημοσκοπήσεις ούτε με βάση τις διαδηλώσεις. Η Δικαιοσύνη πρέπει να απαντά σε ό,τι βγαίνει προς τα έξω».

Ακολούθως κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη, με την οποία απαντά σε δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, για τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου, ο κ. Κωνσταντινόπουλος δήλωσε «κατά την άποψή μου, έπραξε απόλυτα σωστά».



Αιτιολογώντας περαιτέρω την άποψή του, ο κ. Κωνσταντινόπουλος τόνισε ότι «η κοινωνία έχει ανάγκη για διαφάνεια και ενημέρωση, ούτε από τα δικά σας ρεπορτάζ ούτε από τις δικές μου απόψεις. Όταν υπάρχουν καθαρά γεγονότα δεν μπορούμε να τα συνδέουμε, εάν δεν μπορούν να συνδεθούν. Και η Δικαιοσύνη σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη να μην επιτρέπει να γίνονται συνωμοσιολογίες».

Η τοποθέτηση του κ. Κωνσταντινούπουλου προκάλεσε την αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος σε ανάρτησή του έκανε λόγο για συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση.

Η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ που δια της κ. Άννας Διαμαντοπούλου έλεγε ότι το συλλαλητήριο είναι απλώς ένα «πανεθνικό μνημόσυνο», σήμερα δια του Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου επικροτεί την αντιθεσμική απάντηση Αδειλίνη στον Σωκράτη Φάμελλο, λέγοντας ότι «απολύτως σωστά» του απαντά. Συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση δεν νοείται



