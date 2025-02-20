Ανδρουλάκης: «Η Νέα Δημοκρατία επενδύει στην τοξικότητα. Δεν θέλει να απαντά στα δικά μου ερωτήματα και του ΠΑΣΟΚ»

«Η Νέα Δημοκρατία επενδύει στην τοξικότητα. Δεν θέλει να απαντά στα δικά μου ερωτήματα και του ΠΑΣΟΚ, θέλει να απαντάει σε διάφορα ψεκασμένα σενάρια που διακινούν κάποιοι. Αυτό τη βολεύει», υποστήριξε, νωρίτερα το απόγευμα, στην εκπομπή Live News του MEGA, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

«Είμαστε ένα κόμμα που δεν αποκάλεσε κανέναν δολοφόνο, ούτε απειλήσαμε δικαστές, ούτε χαρακτηρίσαμε βδέλλες τους πολιτικούς μας αντιπάλους, ούτε μιλήσαμε σαν να βρισκόμαστε στον εμφύλιο. Μήπως αυτά τα έλεγαν οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη; Θα ξεχάσουμε ότι στον τόπο μας υπήρξε τοξικότητα με πρωταγωνιστές τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ; Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν μίλησε με απειλητικό τρόπο, ήμασταν πάντα σοβαροί, ουσιαστικοί και συγκεκριμένοι», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και με σκληρή γλώσσα απάντησε στις επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών κατά του ΠΑΣΟΚ δείχνοντας κοινή φωτογραφία των κ.κ. Βελόπουλου, Βορίδη, Γεωργιάδη, Καρατζαφέρη. «Είμαι εγώ "ουρά του Βελόπουλου" όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης; Ή αυτοί εδώ που είναι οι προστάτες του κ. Μητσοτάκη; (σημ.) Μέχρι και τον κ. Καρατζαφέρη έβγαλαν στο προσκήνιο για να λέει "βάστα Μητσοτάκη". Είμαι εγώ εκπρόσωπος του ορθού λόγου ή ο κ. Βορίδης; Ορίστε, ερώτηση του κ. Βορίδη πριν από μερικά χρόνια ότι μας ψεκάζουν. Ρωτούσε επισήμως αν μας ψεκάζουν, ο εκπρόσωπος του ρεαλισμού σήμερα και δεξί χέρι του κ. Μητσοτάκη. Έχω εδώ τη χθεσινή ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καταγγέλλει την Κυβέρνηση για συνεχείς επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε ορισμένα γεγονότα που, όπως ισχυρίστηκε, εκθέτουν την κυβέρνηση: «Η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε, όταν έγινε το παράνομο ρουσφέτι στον σταθμάρχη. Μάθαμε ποτέ ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το ρουσφέτι που οδήγησε έναν άνθρωπο, που δεν είχε τις δυνατότητες σε μια τέτοια θέση; Όταν ήρθε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή, που αναφερόταν σε συγκεκριμένες ευθύνες για τον κ. Καραμανλή, η Νέα Δημοκρατία τον κάλυψε απολύτως. Στην εξεταστική επιτροπή προτείναμε να έρθει μάρτυρας ο κ. Τριαντόπουλος, αλλά μπήκε μπροστά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία και απέρριψε την κλήση τόσο του κ. Τριαντόπουλου όσο και άλλων κρίσιμων μαρτύρων. Και πάμε σε ένα ακόμη ζήτημα που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό: Ο κ. Τριαντόπουλος είναι υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και πήγε σε μια σύσκεψη όπου πάρθηκε η απόφαση να αλλοιωθεί ο χώρος. Δεν ήταν παρών εκπρόσωπος της δικαιοσύνης, ανακριτής, σε αυτή τη σύσκεψη».

«Ποιος όμως παίρνει τις αποφάσεις; Οι βουλευτές από μόνοι τους; Ο Πρωθυπουργός τις παίρνει. Για αυτό λέμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει επιβάλλει με μια σειρά αποφάσεων να υπάρχει η έννοια της συγκάλυψης. Είναι έργο Μητσοτάκη, δεν είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε εμείς, για να παραφράσουμε ή να αποπροσανατολίσουμε την κοινή γνώμη» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Σχετικά με την αναφορά του ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, ο κ. Ανδρουλάκης παρέθεσε ότι «πέρα από το ότι είναι μια προσωπική εμπειρία, είναι και μια πραγματικότητα την οποία αποδέχεται το 80% του ελληνικού λαού» και επιπλέον σταχυολόγησε δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του νυν υπουργού Δικαιοσύνης και του Προέδρου της Βουλής που σχολιάζουν αρνητικά και επικριτικά δικαστικούς λειτουργούς και αποφάσεις της δικαιοσύνης.

«Υπάρχει ζήτημα με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Δεν φωτογραφίζουμε το θέμα, έχουμε και προτάσεις. Την άλλη εβδομάδα θα καταθέσουμε για δεύτερη φορά τροπολογία ώστε για μια τετραετία μετά την αφυπηρέτησή τους να μην μπορούν οι δικαστικοί να καταλάβουν δημόσιο αξίωμα» πρόσθεσε και επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση θα προτείνει να μην ορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης από το υπουργικό συμβούλιο και να εξεταστούν αλλαγές στον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Τέλος, ερωτηθείς για τα δημοσκοπικά ευρήματα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Τον θεσμικό αγώνα που κάνουμε για να υπάρχει σοβαρή λειτουργία του κράτους, να λειτουργεί η δικαιοσύνη, δεν τον κάνουμε με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις. Τον κάνουμε με το βλέμμα στην κοινωνία και στο συμφέρον της πατρίδας μας. Δεν μπορεί να έχουμε μια Κυβέρνηση που έλεγε ότι θα επουλώσει τα τραύματα στους θεσμούς που προκάλεσαν ο Τσίπρας με τον Καμμένο και σήμερα να κάνει τα ίδια και χειρότερα. Σκάνδαλα και συγκαλύψεις. Ή θα έχουμε μια Κυβέρνηση που θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο της αλαζονείας και της ασέβειας στον πολίτη, τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους ή θα έχουμε άλλη Κυβέρνηση προοδευτική, σύγχρονη, που θα φτιάξει ισχυρή δημόσια παιδεία, ισχυρή δημόσια υγεία, κανόνες στην αγορά για να τελειώσει η αισχροκέρδεια των ισχυρών και δικαιοσύνη και θεσμούς για να γίνουμε ένα κανονικό σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.