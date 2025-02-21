Απάντηση του ΕΚΑΒ για το περιστατικό μεταφοράς ηλικιωμένης από την Ξάνθη

Διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό με την ηλικιωμένη στην Ξάνθη, η οποία μεταφέρθηκε με πλαστική καρέκλα, με φορτηγό καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο, δίνει το ΕΚΑΒ με ανακοίνωσή του.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τα σχετικά ρεπορτάζ αναδημοσίευσε την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ που αναφέρει τα εξής:

«Σε απάντηση δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε περιστατικό άρνησης μεταφοράς ασθενούς, η οποία είχε λάβει εξιτήριο από το Κέντρο Υγείας Αβδήρων στην Ξάνθη, κρίνουμε απαραίτητο να παρέχουμε σαφείς διευκρινίσεις σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες.

Συγκεκριμένα, το Τηλεφωνικό Κέντρο του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης έλαβε κλήση στις 12:10 μ.μ. από την περιοχή Συδινής Ξάνθης για ασθενή που παρουσίαζε συμπτώματα αδιαθεσίας, εκδήλωσης εμέτου, με προϋπάρχον ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου. Το ΕΚΑΒ, ως αρμόδιος φορέας συντονισμού των ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας, διαβίβασε άμεσα το σήμα στο Κέντρο Υγείας (ΚΥ) Αβδήρων, το οποίο ανέλαβε την επιχείρηση διακομιδής. Το ασθενοφόρο του ΚΥ Αβδήρων, συνοδεία ιατρού, μετέβη στο σημείο και μετέφερε την ασθενή στο Κέντρο Υγείας, όπου υποβλήθηκε σε κλινική αξιολόγηση και διαγνωστικές εξετάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής αξιολόγησης, δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω νοσηλεία της σε νοσοκομείο και η ασθενής έλαβε εξιτήριο για την οικία της με χρήση φορείου ή καρέκλας.

Στις 16:49 πραγματοποιήθηκε εκ νέου κλήση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης, με αίτημα για μεταφορά της ασθενούς από το Κέντρο Υγείας Αβδήρων στην οικία της. Το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης ενημέρωσε ότι δεν ήταν εφικτή η διάθεση ασθενοφόρου για την επιστροφή της στην οικία της, τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς στην περιοχή βρισκόταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μόνο ένα ασθενοφόρο για την αντιμετώπιση τυχόν επειγόντων περιστατικών. Ως εκ τούτου, οι οικείοι της ασθενούς ενημερώθηκαν ότι για την άμεση επιστροφή́ της στην οικία της και κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, θα ήταν εφικτό να χρησιμοποιηθεί́ μόνο ιδιωτικό μέσο.

Το ΕΚΑΒ, έχοντας την ευθύνη της αποτελεσματικής διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, διασφαλίζει ότι και τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα σε επείγοντα περιστατικά».

Επειδή τώρα στην τηλεόραση του @skaigr θα ξεκινήσουμε με το περιστατικό στην Ξάνθη ιδού τα πραγματικά περιστατικά : «Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα περί άρνησης μεταφοράς ασθενούς στην οικία της στην περιοχή Αβδήρων Ξάνθης* // >Σε απάντηση δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε… pic.twitter.com/BXRRNUqCEe — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 21, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.