Στη Νέα Υόρκη από 23 ως 25 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Γεραπετρίτης - Το πρόγραμμα των επαφών του

Από τις 23 ως τις 25 Φεβρουαρίου θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
Στο πλαίσιο της θητείας της Ελλάδας ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026, τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει (10 πμ), σε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία (3 μμ).
Ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί, στις 12:30 μ.μ., με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Antonio Guterres.
Στις 6:30 μ.μ., ο Υπουργός Εξωτερικών θα κηρύξει επισήμως, σε ειδική εκδήλωση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την έναρξη της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος, στις 10:00 π.μ., σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή.
Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Ομογένειας.
