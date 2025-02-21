Στη Νέα Υόρκη από 23 ως 25 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Γεραπετρίτης - Το πρόγραμμα των επαφών του

Από τις 23 ως τις 25 Φεβρουαρίου θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στο πλαίσιο της θητείας της Ελλάδας ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026, τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει (10 πμ), σε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία (3 μμ).

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί, στις 12:30 μ.μ., με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Antonio Guterres.

Στις 6:30 μ.μ., ο Υπουργός Εξωτερικών θα κηρύξει επισήμως, σε ειδική εκδήλωση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την έναρξη της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος, στις 10:00 π.μ., σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή.

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Ομογένειας.

Πηγή: skai.gr

