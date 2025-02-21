Λογαριασμός
Στη Νέα Υόρκη από 23 ως 25 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Γεραπετρίτης - Το πρόγραμμα των επαφών του

Ο υπουργός Εξωτερικών θα κηρύξει επισήμως, σε ειδική εκδήλωση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την έναρξη της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Γεραπετρίτης

Από τις 23 ως τις 25 Φεβρουαρίου θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στο πλαίσιο της θητείας της Ελλάδας ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026, τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει (10 πμ), σε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία (3 μμ).

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί, στις 12:30 μ.μ., με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Antonio Guterres.

Στις 6:30 μ.μ., ο Υπουργός Εξωτερικών θα κηρύξει επισήμως, σε ειδική εκδήλωση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την έναρξη της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος, στις 10:00 π.μ., σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή.

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Ομογένειας.

