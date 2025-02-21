Η ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια στη συνάντηση Μητσοτάκη με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Πέμπτη στο Μέγαρο Μαξίμου με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η σημασία του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση «κόκκινων» δανείων συνεταιρισμών και αγροτών, προκειμένου να κινητοποιηθούν και πάλι παραγωγικά στοιχεία τα οποία σήμερα είναι δεσμευμένα ή ανενεργά λόγω παλαιών χρεών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την επόμενη εβδομάδα και διαμορφώθηκε σε συνεργασία με την ΤτΕ, προβλέπει δυνατότητα διαγραφής μέρους της οφειλής, επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής και μείωσης του επιτοκίου. Περιέχει, παράλληλα, πρόνοιες για τη διαχείριση των αγροτικών δανείων από εξειδικευμένους διαχειριστές, οι οποίοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του κλάδου.

«Όπως δεσμευτήκαμε και έχουμε συζητήσει εκτενώς, καταθέτουμε στη Βουλή το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση των “κόκκινων” δανείων των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, διότι πρώτοι το είχαμε συζητήσει μαζί, πόσο μεγάλη ανακούφιση είναι αυτή για προβλήματα και εκκρεμότητες που έρχονται από το απώτατο παρελθόν. Είναι μία σημαντική ρύθμιση για εκατοντάδες συνεταιρισμούς, για πάνω από 20.000 αγρότες», δήλωσε κατά την έναρξη της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός.

Τα μέλη της ΕΘΕΑΣ σημείωσαν πως το νομοσχέδιο ανταποκρίνεται σε χρόνια αιτήματά τους και τόνισαν τη σημασία της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στο συνεταιρίζεσθαι μέσω τέτοιων νομοθετικών παρεμβάσεων.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη βούληση της κυβέρνησης να υποστηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, υπενθυμίζοντας ότι τα κύρια αιτήματα που έθεσε ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, όπως η μονιμοποίηση της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο και η μείωση του ενεργειακού κόστους, έχουν ήδη ικανοποιηθεί.

«Αν γυρίσουμε λίγο τον χρόνο πίσω, στις συζητήσεις που είχαμε πριν από έναν χρόνο σε αυτό το τραπέζι, θυμάμαι τότε τα βασικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα ήταν ο ΕΦΚ και η επιστροφή του, αυτό ρυθμίστηκε και μάλιστα είμαστε πιο γενναιόδωροι από αυτό το οποίο τότε εκτιμούσαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε. Και το ζήτημα του κόστους του ρεύματος, όπου και εκεί πια, με το πρόγραμμα που έχουμε παρουσιάσει, υπάρχει μία τιμή η οποία είναι σίγουρα ανταγωνιστική», ανέφερε ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική τοποθέτησή του.

«Είναι μία καλή τιμή, η οποία πρακτικά είναι και χαμηλότερη του κόστους, η οποία δίνει τουλάχιστον στους αγρότες μας μία σχετική προβλεψιμότητα σε σχέση με το κόστος παραγωγής», προσέθεσε.

Για την επιστροφή του ΕΦΚ έχει μάλιστα καταργηθεί το όριο των 100 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ μέσω του προγράμματος ΓΑΙΑ οι παραγωγοί εξασφαλίζουν ρεύμα σαφώς κάτω από το κόστος της κιλοβατώρας στη χονδρική αγορά, έχοντας ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο ώστε να σχεδιάζουν τις κινήσεις τους.

Εξετάστηκαν ακόμα οι δυνατότητες αύξησης της εξωστρέφειας του πρωτογενούς τομέα και οι προοπτικές διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού όπου παρατηρείται μεγάλη ζήτηση για ποιοτικά αγροδιατροφικά προϊόντα, τόσο στην Ασία όσο και στην Αμερική.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδας συμμετείχε η Υποδιοικήτρια Χριστίνα Παπακωνσταντίνου.

Εκ μέρους της ΕΘΕΑΣ έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος Παύλος Σατολιάς, ο Αντιπρόεδρος Χρήστος Γιαννακάκης, ο Γενικός Γραμματέας Θωμάς Κουτσουπιάς, το μέλος του ΔΣ Χρήστος Τσιτσιρίγγος και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Μόσχος Κορασίδης.

