Τις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές της Θεσσαλίας επισκέφθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης

«Ακούμε τους πολίτες. Φέρνουμε τη φωνή τους στη Βουλή» έγραψε στο Facebook ο Αλέξης Χαρίτσης.

χαρίτσης

Περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία επισκέφθηκε  ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κ. Αλέξης Χαρίτσης.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε:

«Την περιφέρεια που δοκιμάστηκε από την κλιματική κρίση και δοκιμάζεται από την κυβερνητική αδιαφορία.

Ακούμε τους πολίτες. Φέρνουμε τη φωνή τους στη #Βουλη .

Φτιάχνουμε μαζί τους το σχέδιο της επόμενης μέρας: για την αποκατάσταση των καταστροφών, για να μείνουν στον τόπο τους, για να γίνει η Θεσσαλία το υπόδειγμα ενός νέου παραγωγικού μοντέλου.

Για μια κοινωνία θωρακισμένη από τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Για μια κοινωνία ασφαλειας και δικαιοσύνης».

Πηγή: skai.gr

