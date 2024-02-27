Χαρδαλιάς: «Μετατρέπουμε την Αττική σε διεθνή ψηφιακό κόμβο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας»

Στη Βαρκελώνη βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς για τη Διεθνή Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας Mobile World Congress 2024, τη σημαντικότερη διοργάνωση στην παγκόσμια αγορά των ψηφιακών τεχνολογιών και της καινοτομίας, στην οποία η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει, για ακόμα μία χρονιά, με έξι καινοτόμες επιχειρηματικές ομάδες στο Εθνικό Περίπτερο της Ελλάδας.

«Στεκόμαστε αρωγοί στην ανάπτυξη των πολιτικών που προωθούν τη διεθνή προβολή των καινοτόμων επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας τη διασύνδεση τους με διεθνείς αγορές και δίκτυα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, στα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου που πραγματοποιήθηκαν από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, παρουσία του Υφυπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνου Καράντζαλου, της Προέδρου του ΕΒΕΑ Σοφίας Κουνενάκη Εφραίμογλου και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

«Στόχος μας, την επόμενη πενταετία, είναι να δοθεί έμφαση –σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση– στις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα και η εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας», πρόσθεσε ο κ. Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας ότι περισσότερα από 220 εκατ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ (2021-2027) προορίζονται για δράσεις που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών, καθώς και clusters έρευνας που θα καταστήσουν την Αττική έναν «διεθνή ψηφιακό κόμβο επιχειρηματικότητας, ένα πραγματικό digital hub, ώστε να πολλαπλασιάσουμε αυτά που προσφέρει ο κλάδος της τεχνολογίας και των επικοινωνιών στο ΑΕΠ της χώρας», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής περιηγήθηκε στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους Έλληνες startuppers, εξάροντας το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό της χώρας που -όπως είπε- βραβεύεται και καινοτομεί, προσελκύοντας το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάσχεση του brain drain των νέων. «Εσείς είστε η ελπίδα και το μέλλον της χώρας μας», υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς. Συναντήθηκε, επίσης, με στελέχη της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ).

Ο κ. Χαρδαλιάς χαρακτήρισε «σημείο κλειδί» για την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας την ψηφιακή αναμόρφωση του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης. «Η ενίσχυση της καινοτομίας βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής μας. Αποτελεί διαρκές στοίχημα για εμάς, τόσο για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, όσο και για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Και στην προσπάθειά μας αυτή, πρωταγωνιστής είναι το πανίσχυρο εργαλείο του gov.gr», όπως σημείωσε.

Η Έκθεση Mobile World Congress συγκεντρώνει κάθε χρόνο στη Βαρκελώνη το ενδιαφέρον επιχειρήσεων, οργανισμών και επαγγελματιών του κλάδου των ψηφιακών τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, από κάθε γωνιά του πλανήτη, προσφέροντας μία εξαιρετική ευκαιρία για δικτύωση, συνεργασίες και συζητήσεις σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις και τις προκλήσεις.

Στο Εθνικό Περίπτερο της Ελλάδας στην Έκθεση, συμμετέχουν τη φετινή χρονιά, συνολικά, 31 ελληνικές, καινοτόμες τεχνολογικές εταιρείες, με περισσότερους από 100 αντιπροσώπους. Οι έξι επιχειρήσεις από την Αττική έχουν υποστηριχθεί από τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων –ένα δυναμικό πρόγραμμα που υλοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ). Πρόκειται για νεοφυείς επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα, εφαρμογές και υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως το 5G και την Τεχνητή Νοημοσύνη και δραστηριοποιούνται στους τομείς της αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, των πλατφορμών προσέλκυσης ταλέντων, της παρακολούθησης δεδομένων υδάτων και αέρα, των εικονικών βοηθών επικοινωνίας, του ψηφιακού πορτοφολιού και της τεχνολογίας διαχείρισης προϊόντων λιανικής πώλησης.

«Πρόκειται για την ισχυρότερη ελληνική παρουσία, σε σύγκριση με ανάλογες διοργανώσεις στο παρελθόν, σημάδι του νέου δρόμου που ανοίγεται για τη χώρα μας στον τομέα της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής και πρόσθεσε: «Βούληση όλων μας είναι να ενισχύσουμε ακόμα περαιτέρω αυτή τη συνεργασία, ώστε να επεκτείνουμε τις συνέργειες με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, πρεσβείες ξένων κρατών, καθώς και στη διασύνδεση με clusters, με χρηματοδοτικούς φορείς και οργανισμούς καινοτομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

Η Ελληνική αποστολή στην Έκθεση συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον ΣΕΚΕΕ και το Enterprise Greece και υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, από την Περιφέρεια Αττικής και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής.

