Σε εγρήγορση όλο ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ – Που θα βρεθεί ο πρωθυπουργός

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Έχοντας σπάσει το "φράγμα" των πενήντα ημέρων, μέχρι να στηθούν οι κάλπες των ευρωεκλογών, Μέγαρο Μαξίμου και Πειραιώς επιταχύνουν και θέτουν σε πλήρη ετοιμότητα όλο τον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ.

Τα χαμόγελα που έφεραν στη γαλάζια παράταξη οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που αποτύπωναν μία ανακοπή των διαρροών από τη ΝΔ προς "δεξιότερα" κυρίως κόμματα, έφερε συγκρατημένα χαμόγελα, αλλά σε καμία περίπτωση εφησυχασμό.

Αντιθέτως ωθούν σε ακόμη μεγαλύτερη εγρήγορση τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος με επικεφαλής τον πρωθυπουργό που σηκώνει το κύριο βάρος αυτής της προεκλογικής εκστρατείας στην

οποία ήδη έχει δώσει εθνικά χαρακτηριστικά. Το κύριο δίλλημα, το οποίο αναμένεται να ακούγεται εμφατικά από τα χείλη του πρωθυπουργού καθ' όλη την προεκλογική περίοδο, είναι "σταθερότητα ή αβεβαιότητα" με το οποίο επιχειρεί να προσδώσει χαρακτήρα εθνικών εκλογών στη μάχη των ευρωεκλογών, καθώς και να τονίζει ότι " όσο πιο ισχυρή βγει η ΝΔ από τις κάλπες της 9ης Ιουνίου τόσοπιο σταθερή θα είναι η χώρα" γιατί ένα καλό αποτέλεσμα το βράδι της Κυριακής, θα επιτρέψει στην ΝΔ και την κυβέρνηση να συνεχίσει τις μεγάλες αλλαγές που έχει δρομολογήσει και τις οποίες έχει ανάγκη η χώρα.

Υπό αυτό το πρίσμα, από σήμερα και τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι κινήσεις εκείνες στην προεκλογική σκακιέρα που θα φέρουν τα στελέχη της ΝΔ σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε πόλη και χωριό προκειμένου να επικοινωνήσουν τις πολιτικές της κυβέρνησης, όσα έγιναν και όσα είναι προγραμματισμένα να γίνου για τη χώρα, συνεχίζοντας το μεταρρυθμιστικό έργο που ξεκίνησε από το 2019 επαναφέροντας την Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη.

Πρωταγωνιστικό ρόλο θα εξακολουθεί να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει περιοδείες ανά την Ελλάδα, αλλά και επισκέψεις σε περιοχές και γειτονιές της Αττικής και οι οποίες αναμένονται να συνεχιστούν και σήμερα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα επισκεφτεί τη λαχαναγορά του Ρέντη, ενόψει και του Πάσχα, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι παρούσα και κατανοώντας την ακρίβεια που εξακολουθεί και πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά, θα συνεχίσει να εγκυπτεί πάνω από το συγκεκριμένο πρόβλημα επιμένοντας με πολιτικές και λύσεις για την άμβλυνσή του.

Ταυτόχρονα, Πειραιώς και Μέγαρο Μαξίμου σε πλήρη συντονισμό προγραμματίζουν επαναλαμβανόμενες συσκέψεις με βουλευτές και υπουργούς στο πλαίσιο της οργάνωσης των περιοδειών όλων των στελεχών που ρίχνονται στην προεκλογική μάχη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός αναμένεται να συναντήσει τους υπουργούς που έχουν αναλάβει κάθε Περιφέρεια για τις ευρωεκλογές ενώ θα συναντά ανά 20αδα τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αρχής γενομένης από τους βουλευτές του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και της Κρήτης.

Στην Κρήτη μάλιστα αναμένεται να βρεθεί και ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης ενώ δύο άλλα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναμένεται να περιοδεύσουν στη Βόρεια Ελλάδα, σηκώνοντας το βάρος της ιδιαιτερότητας και της "επιχείρησης ανατροπής" των τάσεων που εμφανίζει η εν λόγω περιοχή, κυρίως ως προς τις διαρροές που υπάρχουν προς τα κόμματα που βρίσκονται πιο "δεξιά" από τη ΝΔ και κυρίως την Ελληνική Λύση και τη Νίκη.

Κύριος στόχος του πρωθυπουργού και όλων των στελεχών, από τα τοπικά κομματικά στελέχη μέχρι τα κορυφαία κυβερνητικά είναι να αφουγκραστούν τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών αλλά σε πολιτικό επίπεδο επίσης αποτελεί στοίχημα – παρότι δεν εκφράζεται ευθαρσώς- να διατηρηθεί το ποσοστό της τελευταίας ευρωκάλπης, δηλαδή 33%, αλλά ταυτόχρονα να διατηρηθεί και η ευρεία διαφορά – που μέχρι στιγμής καταγράφεται και δημοσκοπικά- από το δεύτερο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό.



