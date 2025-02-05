Φιντάν: Τον Απρίλιο η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Τον Απρίλιο θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Δεν υπάρχει έως στιγμής επιβεβαιωμένη ημερομηνία για τη σύγκληση του ΑΣΣ Ελλάδας-Τουρκίας, διευκρίνιζαν πάντως πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, σχολιάζοντας τη δήλωση του Τούρκου υπουργού.

Ο Χακάν Φιντάν άφησε αιχμές κατά Ελλήνων πολιτικών για εργαλειοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

«Είναι σημαντικό η επίλυση των προβλημάτων της Ελλάδας και της Τουρκίας να γίνεται με διάλογο. Διότι υπάρχουν διαφορές, και διαφωνίες και συζητήσιμα ζητήματα και αυτά πρέπει να επιλυθούν με διάλογο. Όταν το κάνουμε αυτό πρέπει να αποφεύγουμε τις προκλητικές δράσεις και δηλώσεις. Αλλά κάποιες φορές βλέπουμε πως στην Ελλάδα, για κάποιους πολιτικούς, η εναντίωση στην Τουρκία είναι ένα σημείο πολιτικού κέρδους. Αν αντιμετωπίζεις μια κρίση, ή αν θέλεις να προβληθείς, βγάζεις ‘’μια κάρτα Τουρκίας’’» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος ΥΠΕΞ σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

«Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν τον ερχόμενο Απρίλιο. Στην Τουρκία θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Θα κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Αυτό συζητήσαμε με τον ομόλογο μου στην Ντόχα. Εξετάσαμε αυτά τα θέματα. Και οι δυο πλευρές έχουν την ίδια βούληση. Και στις δυο πλευρές έχουν την ίδια άποψη να υπάρχει προσπάθεια και βούληση για να επιλύονται τα ζητήματα με διαβούλευση. Υπάρχουν καθήκοντα που έχουν δοθεί στους υπουργούς Εξωτερικών» πρόσθεσε.

Όπως είχε δηλώσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην πρόσφατή τους συνάντηση οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν είχαν συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και έμενε η επίσημη ανακοίνωση της ημερομηνίας.

